20.11.2019 Вчера умер Юра Стариченко.

Юра болел больше трех лет. Благотворители не раз помогали ему бороться с лейкозом: так, они оплатили дорогостоящий препарат «Эвольтра», который мальчик принимал перед трансплантацией костного мозга.

После трансплантации долгое время казалось, что у Юры все должно быть неплохо: однажды, правда, возникло подозрение на рецидив, однако потом снова все наладилось. Но осенью 2019 года мы получили горестное известие: у Юры действительно рецидив, и никакие лекарства уже не помогают. Спасти Юру было невозможно, можно было только облегчить последние недели жизни. Мальчик стал подопечным паллиативной программы нашего фонда. И вчера мы узнали о его смерти.

Остались Юрины близкие: родители, сестра и брат. Мы соболезнуем им в их горе.

Светлая память мальчику.

09.07.2018 Юра в ремиссии, приезжал на проверку. РТПХ вне обострения. Из проблем - замедленное восстановление иммунитета, белково-энергетическая недостаточность.

15.12.2017 Юра выписан под наблюдение врачей по месту жительства.

15.11.2017 Юра снова приехал в клинику. Он будет получать новейший препарат «Дарзалекс».

24.07.2017 Юра выписан. Все неплохо. В сентябре предстоит курс реабилитации, следующая госпитализация для контрольного обследования и коррекции терапии запланирована на декабрь.

24.05.2017 Состояние стабильное, не лихорадит. Были признаки РТПХ, но сейчас явное улучшение.

27.04.2017 Донорский костный мозг у Юры уже производит лейкоциты, а вот переливания тромбоцитов еще нужны. У мальчика лихорадка, врачи определяют ее причину - то ли инфекция, то ли иммунные проблемы. Получает всю необходимую терапию.

04.04.2017 У Юры +19 день после трансплантации. Пока самочувствие плохое: тошнота, боли. Признаков РТПХ нет.

06.03.2017 По результатам пункции костного мозга достигнута ремиссия, хотя сохраняется минимальная остаточная болезнь. Следующим этапом решено провести гаплоидентичную трансплантацию (от папы). Предтрансплантационное обследование проведено.

13.02.2017 После блока химиотерапии с «Эвольтрой» у Юры инфекционные осложнения, септический процесс: температура, боли в животе. Усилена антибактериальная терапия.

23.01.2017 Мы закрываем сбор средств для Юры. Вчера зрителями телеканала НТВ на лечение мальчика было перечислено 7 884 942 рубля. Это намного превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

22.01.2017 Сегодня на телеканале НТВ про Юру вышел сюжет.

21.01.2017 Первые признаки болезни: температура, слабость, боли в суставах — появились у Юры прошлой зимой. Острый лимфобластный лейкоз ему диагностировали местные врачи, и первое время мальчик лечился в ростовской больнице. Когда через положенное время Юра так и не вошел в ремиссию, его направили в Москву, в Центр детской гематологии им. Димы Рогачева. Но и здесь болезнь так и не поддалась стандартной химиотерапии, поэтому врачи назначили Юре современное противоопухолевое лекарство «Эвольтра», которое помогает бороться с рефрактерными видами лейкозов. На препарат необходим 1 400 000 рублей. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы объявляем сбор средств для Юры.