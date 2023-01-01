15.03.2017 Идель приезжала на проверку. Девочке лучше, печень и селезенка уже не так увеличены, самочувствие стабильное. Направлена на реабилитацию в центр «Русское Поле».

27.02.2017 Мы закрываем сбор средств для Идели. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Идель выписана из клиники, приедет на коррекцию терапии в марте. На фоне «Джакави» есть улучшение: сократились размеры печени и селезенки (которые были сильно увеличены), осложнений нет.

08.02.2017 Проблемы со здоровьем у Идели начались, когда девочке было всего три месяца. Но правильный диагноз «талассемия, большая форма» ей поставили только спустя шесть лет в Москве. Это тяжёлое наследственное заболевание, при котором нарушен синтез гемоглобина — белка, отвечающего за транспорт кислорода в организме. С тех самых пор Идель лечится и регулярно приезжает на обследования и корректировку терапии в Центр детской гематологии им. Димы Рогачева. Сейчас, чтобы справиться с осложнениями болезни, Идели необходимо лекарство «Джакави» стоимостью 274 000 рублей. Купить его самостоятельно семья не может, поэтому в рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы объявляем сбор средств для девочки.