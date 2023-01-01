11.04.2022 Вчера умер Мирон Кедров. Ему было пятнадцать лет.

Мирон очень долго боролся. У него был сложный и необычный вариант лейкоза, и врачи испробовали буквально все возможные способы справиться с болезнью. Несколько раз надежда сменялась отчаянием и снова надеждой. Но в 2020 году стало ясно, что об излечении больше речи не идет. Мирона выписали на паллиативную терапию, он вернулся домой.

Тем не менее даже в ситуации, когда ребенка нельзя вылечить, ему все равно можно и нужно помочь. Мирон и его семья получали медицинскую и немедицинскую поддержку, чтобы мальчик жил как можно дольше и по возможности жил полноценно. Вчера борьба закончилась.

Светлая память Мирону.

Сил близким.

11.06.2019 Мы закрываем сбор средств для Мирона. Вся необходимая сумма для лечения мальчика была собрана благодаря благотворительному забегу юристов Legal Run-2019. Спасибо!

25.05.2019 Дела пока не очень. У Мирона ухудшение, врачи решают, как проводить дальнейшую терапию. Сейчас мальчику необходим иммунный препарат «Опдиво», который стоит 104 000 рублей. В рамках проекта «Иммунотерапия» мы объявляем сбор средств для Мирона.

25.05.2018 Мы закрываем сбор средств для Мирона. Спасибо!

Мирон выписан, наблюдается врачами.

11.05.2018 Чтобы предотвратить опасную инфекцию, Мирону снова понадобился противогрибковый препарат «Вифенд», который стоит 60 000 рублей. В рамках проекта «Противогрибковая терапия» мы объявляем сбор средств для мальчика.

25.04.2018 Очаг инфекции в легких с улучшением. Продолжена терапия, снижающая риск тромбозов. Мирон в ремиссии, выписан.

23.03.2018 В легких был обнаружен инфекционный очаг, сейчас он уменьшился, но пока еще нужно принимать противогрибковый препарат «Вифенд». В целом все неплохо. Нужна также терапия, снижающая риск тромбозов.

01.03.2018 Трансплантация проведена, состояние мальчика тяжелое за счет осложнений раннего посттрансплантационного периода, но стабильное. Костный мозг функционирует, переливания компонентов крови не нужны, признаков РТПХ нет.

20.01.2018 Начато кондиционирование перед трансплантацией костного мозга. Состояние стабильное.

20.12.2017 Мирон продолжает прежнюю терапию. Из проблем остается бронхит.

01.12.2017 У Мирона после второго блока химиотерапии сохраняется морфологическая ремиссия, однако пока есть и минимальная остаточная болезнь, поэтому следующим этапом терапии решено провести курс препарата «Блинатумомаб».

07.11.2017 Мирон чувствует себя хорошо, после недавнего блока терапии достигнута первая ремиссия, сегодня начат второй блок.

06.10.2017 Состояние стабильное, удовлетворительное. Мирон получает лекарства и переливания тромбоцитов.

28.08.2017 Мирон продолжает получать терапию, как специфическую, так и сопроводительную, для профилактики тромбозов и инфекций. Состояние относительно стабильное, самочувствие не страдает.

28.07.2017 Некоторое время назад Мирон сильно напугал врачей: побывал в реанимации с сердечной недостаточностью, тромбозом митрального клапана. Сейчас уже переведен обратно в отделение, но есть проблемы с артериальным давлением. Рекомендовано усиление антибактериальной терапии. Мирон принимает препарат «Гидреа».

07.07.2017 Состояние относительно стабильное. Получает препараты «Джакави» и «Гидреа». Отмечено снижение гемоглобина, сегодня проведено переливание эритроцитов.

01.06.2017 Мирон жалуется на одышку, отсутствие аппетита и кашель. Назначены консультации кардиолога и гастроэнтеролога. Но есть и улучшение: цитомегаловирусная инфекция отступает.

25.04.2017 Анализы крови говорят о том, что активации болезни сейчас нет. Но на данный момент от терапии «Джакави» решено воздержаться из-за вирусной пневмонии.

06.04.2017 Из проблем у Мирона есть цитомегаловирусная инфекция (кровь, костный мозг, легкие) и артериальные тромбозы. Получает терапию.

27.02.2017 Мы закрываем сбор средств для Мирона. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Мирон чувствует себя неплохо. Врачей, правда, беспокоят существующие у него проблемы с сердцем, поэтому после стабилизации состояния мальчику показана консультация кардиохирурга.

13.02.2017 У Мирона острый лимфобластный лейкоз, с января этого года Мирон лечится в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачёва, где получает терапию в том числе и противоопухолевым препаратом «Джакави». Стоимость курса лечения этим препаратом для Мирона составляет 243 000 рублей. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы объявляем сбор средств для мальчика.