04.04.2018 У Глеба все хорошо. Лечение уже закончил. Скоро прилетает на проверку и реабилитацию. Дома мальчик ходит в развивающий садик для онкобольных детей. Там Глеб рисует, общается с детками, ходит к логопеду и психологу.

18.05.2017 Мальчик выписан с улучшением, в удовлетворительном состоянии, под наблюдение специалистов по месту жительства и для продолжения специфической терапии. Ребенку показано проведение реабилитационного лечения в центре «Русское поле». Контрольное обследование планируется в июне.

03.05.2017 Глеб продолжает лучевую терапию на область остаточной опухоли, переносит удовлетворительно.

06.04.2017 Сейчас у мальчика перерыв между этапами лечения. Поддерживающий курс «Роаккутана» пока не начат: низкие показатели тромбоцитов. Получает сопроводительную терапию.

05.03.2017 MIBG-терапия проведена, сейчас Глеб готовится к аутотрансплантации, начата предварительная терапия кондиционирования.

17.02.2017 Мы закрываем сбор средств для Глеба. Вчера зрителями Пятого канала на лечение мальчика было перечислено 31 205 928 рублей. Это намного превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

16.02.2017 Сегодня в рамках акции «День добрых дел» на Пятом канале про Глеба вышел сюжет.

15.02.2017 Глеб болен с апреля прошлого года. Первое время он лечился в местной больнице, но что с ним, врачи определить так и не смогли. Нейробластому ему диагностировали в Москве, в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева. Здесь Глебу уже провели несколько блоков химиотерапии, операцию по удалению опухоли. Также ему предстоит аутотрансплантация костного мозга, однако врачи считают, что сначала Глебу необходима MIBG-терапия. При ней в организм вводится специальное вещество, меченное радиоактивным йодом. Оно концентрируется в опухолевых очагах и облучает их изнутри. MIBG-терапия — очень эффективный вид лечения, долгое время она была доступна только за рубежом, но теперь стала проводиться и в России. Правда, сам радиофармпрепарат (то есть вещество, меченое радиоактивным изотопом) ввозится из-за границы — в России нужный изотоп пока не производится.

Чтобы провести Глебу MIBG-терапию, надо купить радиофармпрепарат на сумму 942 500 рублей. В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы открываем сбор средств для мальчика.