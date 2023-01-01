30.01.2022 Умер Леша Дударев.

Благодаря трансплантации костного мозга удалось подарить мальчику несколько лет жизни. Потом была новая опухоль, и снова врачам удалось выиграть два года. Но проблемы, связанные с генетическим заболеванием, были у Леши слишком тяжелыми, и даже трансплантация при его диагнозе решает не все проблемы. Позавчера, за день до шестого рождения мальчика, все было кончено.

Леша был единственным ребенком в семье.

Светлая память. Сил близким.

27.07.2021 В прошлом году у Леши снова возникли серьезные проблемы (видимо, связанные с его основным заболеванием): обнаружена злокачественная опухоль, рабдомиосаркома малого таза. Позади тяжелое лечение, включавшее в себя химиотерапию и операцию. Но сейчас все стабильно.

21.06.2017 У Леши хроническая белково-энергетическая недостаточность, но есть улучшение: мальчик стал набирать вас. По основному заболеванию состояние стабильное. 8 июня была доливка донорских клеток ввиду инфекционных проблем. Перенес хорошо. Выписан в стабильном состоянии домой. Точной даты госпитализации нет.

01.05.2017 Состояние малыша стабильное, ремиссия, признаков РТПХ нет. Лешу выписали домой, в начале июня мальчика ждут на повторную госпитализацию для обследования.

10.04.2017 Два месяца после трансплантации. Лейкоциты пока низковаты, есть риск инфекций. Признаков РТПХ нет.

01.03.2017 Леше уже проведена трансплантация, малыш потихоньку восстанавливается, наблюдаются первые признаки приживления донорского костного мозга. Однако иммунитет пока снижен, есть инфекции.

24.02.2017 Мы закрываем сбор средств для Леши. Зрителями телеканала НТВ на лечение мальчика было перечислено 6 672 093 рубля. Это превышает необходимую сумму, а значит, мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

23.02.2017 Сегодня на телеканале НТВ про Лешу вышел сюжет.

22.02.2017 Летом, на плановом обследовании, у Леши обнаружили пониженный уровень лейкоцитов. Врачи направили мальчика в стационар, где у него диагностировали первичный иммунодефицит. Сейчас Леша лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева, и единственным шансом на выздоровление для него является трансплантация костного мозга. Среди родных подходящего донора у мальчика нет, поэтому донора ему нашли в международном регистре. Процедура поиска и активации донора для Леши стоит 1 495 000 рублей. В рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы объявляем сбор средств для мальчика.