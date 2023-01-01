18.05.2021 Летом ждем Арсения на очередной курс реабилитации в центре «Русское поле».

17.05.2019 Со слов мамы, Арсений уже закончил лечение. Чувствует себя прекрасно. В августе должен приехать в «Русское поле». Собирается участвовать в «Играх победителей»: записался на бег, плавание и футбол. Уже начал готовиться.

04.04.2018 Арсений сейчас дома. Чувствует себя хорошо. Проходит лечение в местной больнице. В мае ждут на проверку в НМИЦ ДГОИ. Мальчик в первом классе, на домашнем обучении. Рисует, старается много гулять и играет в игры на планшете.

08.06.2017 У Арсения состояние стабильное, продолжена терапия «Роаккутаном» и стимуляция роста лейкоцитов. Также мальчику показано дополнительное лечебное питание.

02.05.2017 Арсений переведен в стационар крутковременного лечения. Получает поддерживающую терапию («Роаккутан») и лекарства для профилактики инфекций. Решается вопрос о лучевой терапии.

06.04.2017 Две недели назад проведена аутотрансплантация. Мальчик в стабильном состоянии, восстанавливается, потихоньку можно отменять часть лекарств.

10.03.2017 Мы закрываем сбор средств для Арсения. Вчера зрителями Пятого канала на лечение мальчика было перечислено 19 464 807 рублей. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям.

09.03.2017 Сегодня в рамках акции «День добрых дел» на Пятом канале про Арсения вышел сюжет.

08.03.2017 Арсений болеет с конца 2014 года, у мальчика нейробластома. Он уже перенес больше десяти курсов химиотерапии. Сейчас в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева Арсений готовится к аутотрансплантации костного мозга, но прежде ему необходима MIBG-терапия. При ней в организм вводится специальное вещество, меченное радиоактивным йодом. Оно концентрируется в опухолевых очагах и облучает их изнутри. MIBG-терапия — очень эффективный вид лечения, долгое время она была доступна только за рубежом, но теперь стала проводиться и в России. Правда, сам радиофармпрепарат (то есть вещество, меченое радиоактивным изотопом) ввозится из-за границы — в России нужный изотоп пока не производится.

Чтобы провести Арсению MIBG-терапию, надо купить радиофармпрепарат на сумму 1 000 000 рублей. В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы открываем сбор средств для мальчика.