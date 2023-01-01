23.11.2017 Вчера умер Тимофей Доронин.

Лечение позволило лишь на время сдержать болезнь: уже в августе опухоль рецидивировала. Противорецидивная терапия не помогла, и месяц назад Тимофея перевели на паллиативное лечение...

Нейробластома — очень агрессивная опухоль, и далеко не всех больных удается спасти. Хотя результаты лечения постепенно улучшаются и в арсенале врачей появляются новые методы, медицина пока еще может не всё. Особенно когда речь идет, как в случае Тимофея, об опухоли высокого риска с метастазами. Но необходимо было использовать все возможные шансы, и это было сделано благодаря помощи жертвователей и доноров.

Светлая память мальчику.

08.06.2017 Мальчик выписан с улучшением. Химиотерапию перенес удовлетворительно. Начат прием «Роаккутана» в рамках поддерживающей терапии. Госпитализация в ННПЦ ДГОИ не планируется.

04.05.2017 Сегодня 8-е сутки после аутотрансплантации. Состояние, конечно, пока неважное: температура, воспаление желудочно-кишечного тракта. Тимофей получает переливания компонентов крови.

06.04.2017 Терапия продолжается, сегодня 16-е сутки от начала блока N7. Состояние мальчика стабильное.

17.03.2017 Мы закрываем сбор средств для Тимофея. Вчера зрителями Пятого канала на лечение мальчика было перечислено 21 125 104 рубля. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

16.03.2017 Сегодня в рамках акции «День добрых дел» на Пятом канале про Тимофея вышел сюжет.

15.03.2017 Тимофей болеет с июля 2016 года, правда, долгое время врачи лечили его от ОРВИ. Потом после дополнительных обследований мальчику диагностировали нейробластому и госпитализировали на лечение в Центр детской гематологии им. Димы Рогачева. Тимофею уже провели несколько блоков химиотерапии и операцию по удалению опухоли. Также ему предстоит аутотрансплантация костного мозга, однако врачи считают, что сначала Тимофею необходима MIBG-терапия. При ней в организм вводится специальное вещество, меченное радиоактивным йодом. Оно концентрируется в опухолевых очагах и облучает их изнутри. MIBG-терапия — очень эффективный вид лечения, долгое время она была доступна только за рубежом, но теперь стала проводиться и в России. Правда, сам радиофармпрепарат (то есть вещество, меченое радиоактивным изотопом) ввозится из-за границы — в России нужный изотоп пока не производится.

Чтобы провести Тимофею MIBG-терапию, надо купить радиофармпрепарат на сумму 1 000 000 рублей. В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы открываем сбор средств для мальчика.