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Салидат Мамедова

Сбор завершен
ДиагнозТалассемия
Городс. Новокаякент (Респ. Дагестан)
Возраст15 лет
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Ход лечения

22.04.2021

Наконец-то Салидат выписывается домой! Год и девять месяцев врачи боролись с осложнениями, но сейчас у девочки дела идут заметно лучше.

15.12.2020

У Салидат относительно стабильное состояние, но по-прежнему немало проблем. В частности, для лечения цитомегаловирусной инфекции потребовалась доливка донорских лимфоцитов, которая привела к улучшению.

21.10.2019

Почти полгода после третьей трансплантации. Инфекция с улучшением, но пока еще остается проблема — аутоиммунное разрушение клеток крови (гемолиз). Салидат продолжает плановую терапию.

Весь ход лечения

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Статьи о Салидат

5.04.2017

Встретить весну дома

У Салидат Мамедовой серьезное врожденное гематологическое заболевание. Девочке необходим дорогостоящий препарат «Джакави».

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