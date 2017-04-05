Ход лечения
22.04.2021
Наконец-то Салидат выписывается домой! Год и девять месяцев врачи боролись с осложнениями, но сейчас у девочки дела идут заметно лучше.
15.12.2020
У Салидат относительно стабильное состояние, но по-прежнему немало проблем. В частности, для лечения цитомегаловирусной инфекции потребовалась доливка донорских лимфоцитов, которая привела к улучшению.
21.10.2019
Почти полгода после третьей трансплантации. Инфекция с улучшением, но пока еще остается проблема — аутоиммунное разрушение клеток крови (гемолиз). Салидат продолжает плановую терапию.
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Встретить весну дома
У Салидат Мамедовой серьезное врожденное гематологическое заболевание. Девочке необходим дорогостоящий препарат «Джакави».