07.08.2020 Анина мама сообщила нам, что в прошлом году девочки не стало. Точную дату мы не знаем. Очень жаль, что лечение не позволило полностью победить опухоль и спасти девочку.

28.06.2017 Девочка в удовлетворительном состоянии выписывается под наблюдение участкового врача. Планируется MIBG-сцинтиграфия и консультация онколога, точной даты пока нет.

07.06.2017 Ане продолжена лучевая терапия на область остаточной опухоли средостения, переносит удовлетворительно.

01.05.2017 Аня продолжает терапию по протоколу, ранний посттрансплантационный этап. Состояние стабильное, не лихорадит. Девочка стала меньше беспокоиться при осмотре, что, конечно, радует врачей.

06.04.2017 Аня сейчас восстанавливается после аутотрансплантации, пошел шестой день после вливания клеток. Состояние относительно стабильное.

20.03.2017 Мы закрываем сбор средств для Ани, вчера зрителями НТВ на лечение девочки было перечислено 10 413 120 рублей. Это превышает необходимую сумму, а значит, мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

18.03.2017 Аня заболела летом 2016 года: у девочки появились боли в пояснице. В больнице Липецка девочке диагностировали нейробластому, на лечение ее привезли в Центр детской гематологии им. Димы Рогачева. В Центре Ане уже провели несколько блоков химиотерапии и операцию по удалению опухоли. Также ей предстоит аутотрансплантация костного мозга, однако сначала пациентке необходима MIBG-терапия. При ней в организм вводится специальное вещество, меченное радиоактивным йодом. Оно концентрируется в опухолевых очагах и облучает их изнутри. MIBG-терапия — очень эффективный вид лечения, долгое время она была доступна только за рубежом, но теперь стала проводиться и в России. Правда, сам радиофармпрепарат (то есть вещество, меченное радиоактивным изотопом) ввозится из-за границы — в России нужный изотоп пока не производится.

Чтобы провести Ане MIBG-терапию, надо купить радиофармпрепарат на сумму 942 500 рублей. В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы открываем сбор средств для девочки.