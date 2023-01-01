25.05.2019 С апреля 2018 года Милана в ремиссии, сейчас контроль раз в 4 месяца (следующий визит в Москву в сентябре). Чувствует себя хорошо, ходит в детский сад, на плавание, на рисование.

11.05.2018 Результаты МРТ-исследования неплохие, девочка уехала домой в Волгоград, лечение сейчас не получает, планово проходит текущие обследования у специалистов по месту жительства, чувствует себя хорошо.

10.04.2018 По плану закончено 6 курсов «Темодала». По результатам магнитно-резонансной томографии и контрольной пункции 26 апреля будет принято решение о дальнейшем лечении.

16.12.2017 Милана продолжает получать «Темодал», с его приобретением помогает наш фонд.

04.10.2017 Милане рекомендована поддерживающая терапия препаратом «Темодал», планируется шесть циклов лечения.

31.08.2017 Лучевая терапия прошла благополучно. В конце сентября девочке предстоит МРТ и консультация по поводу дальнейшего лечения. Милана чувствует себя гораздо лучше, только с другими детьми пока нельзя играть: иммунитет еше ослаблен. Поэтому Милана в основном живет дома, иногда выходит погулять.

06.06.2017 28 мая девочка была выписана из стационара домой - самочувствие нормальное, результаты анализов удовлетворительные. Сейчас она дома. На 19 июня запланирована МРТ, которую будут делать по месту жительства, и с результатами МРТ девочка поедет в Москву на консультацию в РНЦРР, чтобы запланировать дату начала лучевой терапии.

12.05.2017 Милана уже перенесла высокодозную химиотерапию с аутотрансплантацией, а 2 мая прошла и вторая аутотрансплантация, для подготовки к которой также использовалась «Тепадина». Сейчас девочка восстанавливается.

07.04.2017 Мы закрываем сбор средств для Миланы. Вчера зрителями Пятого канала на лечение девочки был перечислен 21 547 572 рубля. Это намного превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

06.04.2017 Сегодня в рамках акции «День добрых дел» на Пятом канале про Милану вышел сюжет.

05.04.2017 Первые признаки опухоли головного мозга появились прошлой весной: Милана стала плохо есть, неровно ходить, плакала по ночам. В больнице Волгограда она уже перенесла операцию по удалению новообразования, несколько курсов химиотерапии, и сейчас для полного выздоровления она нуждается в аутотрансплантации костного мозга. Для проведения пересадки девочке нужно противоопухолевое лекарство «Тепадина», которое используется в процедуре кондиционирования. Лекарство стоит 1 000 000 рублей, в рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы объявляем сбор средств для девочки.