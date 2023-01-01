06.05.2019 Полина чувствует себя отлично, ходит на индивидуальные занятия по шахматам, пению, учится на домашнем обучении. На проверки девочка ездит в «Русское поле», следующая госпитализация запланирована на июль. Также Полина примет участие в Играх Победителей в этом году.

19.03.2018 У Полины разрешились ее проблемы с нейрохирургией. Она уже передвигается самостоятельно, ее консультируют реабилитологи. По основному заболеванию тоже все стабильно. Девочка сейчас учится дома.

13.12.2017 Полина сейчас находится в больнице в Тюмени. По лейкозу все хорошо, но нужно было небольшое нейрохирургическое вмешательство, сейчас девочка восстанавливается, самочувствие нормальное.

01.09.2017 Полина выписана, состояние стабильное, все неплохо.

20.07.2017 Химеризм хороший. Есть нутритивный дефицит, поэтому девочка получает дополнительное внутривенное питание. Из других осложнений — небольшая кожная РТПХ, цитомегаловирусная инфекция, перегрузка железом.

04.07.2017 Состояние стабильное, химеризм хороший. Из осложнений — тремор конечностей, из-за которого Полине очень трудно ходить.

17.05.2017 Сегодня +19 сутки после трансплантации. Сохраняется сниженный иммунитет, высокий риск инфекционных осложнений, некоторые неврологические и кожные симптомы. Но есть тенденция к восстановлению: лихорадки нет, переливания крови не нужны, планируется отмена внутривенного питания.

27.04.2017 Сегодня Полине вводят донорские клетки. Впереди сложный посттрансплантационный период. Удачи!

14.04.2017 Мы закрываем сбор средств для Полины. Вчера зрителями Пятого канала на лечение девочки было перечислено 22 058 464 рубля. Это намного превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

13.04.2017 Сегодня в рамках акции «День добрых дел» на Пятом канале про Полину вышел сюжет.

12.04.2017 У Полины рецидив острого лимфобластного лейкоза, на повторное лечение девочка приехала в Москву, в Центр детской гематологии им. Димы Рогачева. Полина нуждается в трансплантации костного мозга — сейчас для девочки это единственное эффективное лечение. Родственного донора у Полины нет, поэтому его нужно искать в международном регистре, на это процедуру необходим 1 400 000 рублей. В рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы объявляем сбор средств для Полины.