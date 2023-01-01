01.01.2018 Функция костного мозга умеренно снижена, результаты исследования химеризма в работе. Видимых очагов инфекции нет. Предстоит реабилитация в «Русском поле».

25.09.2017 У Семена 6 месяцев после трансплантации. Трансплантат функционирует, признаков РТПХ и инфекций нет. На завтра запланировано проведение КТ. По данным ультразвукового исследования никаких изменений внутренних органов нет.

20.07.2017 Трансплантат функционирует хорошо, признаков РТПХ нет. Но пока еще нужна профилактика инфекций: иммунитет восстановился не полностью. В стабильном состоянии Семен выписывается домой до сентября.

20.06.2017 Есть улучшение, хотя остается риск отторжения трансплантата. Костный мозг функционирует хорошо, признаков РТПХ нет. Сейчас Семен находится в «Русском поле» на реабилитации.

20.05.2017 Трансплантация проведена. Донорский костный мозг функционирует, признаков РТПХ нет.

01.05.2017 Мы закрываем сбор средств для Семена. Вчера зрителями телеканала НТВ на лечение мальчика было перечислено 3 741 731 рубль. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

30.04.2017 Сегодня на телеканале «НТВ» про Семена вышел сюжет.

29.04.2017 Семен лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачёва. У него редкое генетическое заболевание — синдром Ниймеген. Главное его проявление — первичный иммунодефицит. Также сильно повышен риск развития опухолей, прежде всего лимфом, и аутоиммунных проблем. В 2012 году мальчик уже лечился от лимфомы, поэтому сейчас он нуждается в наиболее эффективном лечении, чтобы прежний диагноз не вернулся. Для этого Семену необходима трансплантация костного мозга. Родственных доноров у него нет, поэтому для поиска и активации неродственного донора сейчас нужно собрать 1 426 000 рублей. В рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы объявляем сбор средств для мальчика.