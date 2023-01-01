05.12.2017 У мальчика все хорошо, сейчас в стационаре, плановая госпитализация на блок реиндукции.

24.07.2017 Саша продолжает лечение в стационаре. На прошлой неделе он полностью закончил курс с «Эрвиназой». Сейчас завершается терапия консолидации, затем предстоит курс реиндукции, и уже через три недели Сашу планируют перевести на поддерживающую терапию - то есть основное лечение завершается.

06.06.2017 На сегодняшний день мальчик получил два курса консолидации. У него ремиссия по основному заболеванию. Третью консолидацию с введением «Эрвиназы» он должен был начать в конце мая. Но химиотерапия была отложена в связи с тем, что у ребёнка мочекаменная болезнь, случилось обострение, и 1 июня его экстренно прооперировали в хирургическом отделении. Сейчас Саша вернулся в отделение онкогематологии, врачи наблюдают, как у него заживают послеоперационные швы, и планируют возобновить химиотерапию с «Эрвиназой» в конце недели.

05.05.2017 Мы закрываем сбор средств для Саши. Вчера зрителями Пятого канала на лечение мальчика было собрано 14 748 906 рублей. Это намного превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

04.05.2017 Сегодня в рамках акции «День добрых дел» на Пятом канале про Сашу вышел сюжет.

03.05.2017 Острый лимфобластный лейкоз Саше диагностировали в сентябре прошлого года. Мальчик лечится по месту жительства, в областной больнице Воронежа. Лечение шло хорошо, но во время последнего курса «химии» у него появилась сильная аллергия на основные препараты терапии — «Онкаспар» и «Аспарагиназу». Но лечение нужно продолжить, для этого Саше необходим зарубежный препарат «Эрвиназа», который, как правило, пациентами переносится лучше. Лекарство не зарегистрировано в России, для его оплаты необходим 1 200 000 рублей. В рамках проекта0[«Незарегистрированные лекарства» мы объявляем сбор средств для Саши.