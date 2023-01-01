12.08.2017 Вчера Глеба не стало.

Спасибо всем, кто пытался спасти мальчика. К сожалению, несмотря на самую современную терапию, болезнь оказалась сильнее.

Светлая память.

20.07.2017 К сожалению, несмотря на терапию, лейкоз прогрессирует. Глеб выписан домой.

28.06.2017 Пока ситуация сложная, лейкоз не отступает. Однако мальчик чувствует себя неплохо, поэтому врачи решили попробовать высокодозную химиотерапию с препаратом «Атрианс». Сейчас Глеб восстанавливается после блока, нужны переливания тромбоцитов.

30.05.2017 Глеб получает химиотерапию, а также антибиотики для профилактики инфекций. Кроме того, для лечения и профилактики синдрома острого лизиса опухоли мальчику назначен незарегистрированный препарат «Фастуртек».

22.05.2017 Мы закрываем сбор средств для Глеба! В результате сюжета про мальчика на канале НТВ было собрано 5 835 104 рубля. Спасибо! Это значит, что фонд сможет оплатить лекарства еще для нескольких детей.

20.05.2017 У Глеба рецидив острого лимфобластного лейкоза, с апреля этого года он лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачёва. Чтобы снова вывести Глеба в ремиссию, необходим современный противоопухолевый препарат «Эвольтра». Лекарство предназначено специально для лечения рефрактерных видов лейкозов, но не входит в стандартную квоту лечения и к тому же очень дорогое. Курс лечения для Глеба будет стоить 717 000 рублей. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы открываем сбор средств для мальчика.