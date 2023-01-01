21.03.2018 Мальчик с мамой находится в Санкт-Петербурге, здесь же пошел в школу. Январская ПЭТ-КТ подтвердила ремиссию.

21.09.2017 Артем получил два введения «Адцетриса» по протоколу консолидации. По результатам КТ, проведенной 18 сентября, достигнута полная ремиссия. Артема недавно выписали, через три месяца предстоит контрольная ПЭТ-КТ.

Артем чувствует себя хорошо, пошел в школу в Петербурге, увлечен учебой. Пока семья будет жить в этом городе, чтобы мальчик был под наблюдением своих лечащих врачей.

17.08.2017 По плану - третий и четвертый курсы терапии с «Адцетрисом».

25.06.2017 Артему проведена аутотрансплантация, он перенес ее неплохо. Теперь после трансплантации нужно продолжать терапию «Адцетрисом» и «Бендамустином», предполагается четыре курса, оценка эффективности - в сентябре.

09.06.2017 Мы закрываем сбор средств для Артема! В результате сюжета про мальчика на Пятом канале было собрано 17 901 696 рублей. Спасибо! Это значит, что фонд сможет оплатить лекарства еще для нескольких пациентов.

Артем продолжает лечение, переносит его удовлетворительно.

08.06.2017 Сегодня в рамках акции «День добрых дел» на Пятом канале про Артема вышел сюжет.

07.06.2017 У Артема болезнь Ходжкина. Мальчик перенес несколько блоков химиотерапии, но стандартная химиотерапия мальчику не помогла. Сейчас он нуждается в противоопухолевом препарате «Адцетрис», используемом для лечения рефрактерных лимфом, устойчивых к другой терапии. На необходимые курсы лекарства необходимо 2 250 000 рублей. Мы объявляем сбор средств на препарат «Адцетрис» для Артема.