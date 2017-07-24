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Сережа Ражев

Сбор завершен
ДиагнозАнемия Фанкони
ГородБоровичи (Новгородская область)
Возраст18 лет
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Ход лечения

13.07.2018

Состояние мальчика относительно стабильное. Было подозрение на иммунное поражение легких, но оно не подтвердилось. Сережа приезжает на проверки.

04.09.2017

Состояние стабильное, костный мозг функционирует, признаков РТПХ нет. Из проблем: стало ухудшаться зрение, возможно, из-за длительной терапии «Вифендом» (препарат заменен). Выписывается домой, пока до октября.

24.07.2017

После доливки клеток костный мозг стал работать лучше: тромбоциты восстановились, лейкоцитов немного не хватает. Признаков активации РТПХ нет. Состояние стабильное, аппетит улучшился, но пока остается недостаточным. Продолжаются обследования.

Весь ход лечения

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