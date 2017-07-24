Ход лечения
13.07.2018
Состояние мальчика относительно стабильное. Было подозрение на иммунное поражение легких, но оно не подтвердилось. Сережа приезжает на проверки.
04.09.2017
Состояние стабильное, костный мозг функционирует, признаков РТПХ нет. Из проблем: стало ухудшаться зрение, возможно, из-за длительной терапии «Вифендом» (препарат заменен). Выписывается домой, пока до октября.
24.07.2017
После доливки клеток костный мозг стал работать лучше: тромбоциты восстановились, лейкоцитов немного не хватает. Признаков активации РТПХ нет. Состояние стабильное, аппетит улучшился, но пока остается недостаточным. Продолжаются обследования.