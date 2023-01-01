17.05.2019 Все хорошо, Влад учится на первом курсе финансового.

05.01.2018 Влад выписан из отделения в стабильном состоянии в связи с окончанием специфической терапии. Рекомендована метрономная поддерживающая терапия в течение года по месту жительства.

05.12.2017 Продолжается терапия, состояние стабильное. Планируется консультация по поводу уточнения результатов компьютерной томографии. Проводится контрольное обследование.

09.11.2017 С 12 октября Владу проводится лучевая терапия (1 этап) в объеме облучения остаточной опухоли, а также химиотерапия ифосфамидом.

09.10.2017 У Влада бывают головные и мышечные боли, но в остальном жалоб нет.

20.09.2017 Жалоб нет, состояние стабильное. Для стимуляции роста лейкоцитов юноша получает препарат «Зарсио». Также продолжает принимать препараты для профилактики инфекций и тромбозов.

29.08.2017 Владислав продолжает получать специфическую терапию. В связи с нарушением диеты возникли желудочно-кишечные проблемы, проводится инфузионная и противомикробная терапия.

20.07.2017 Операция проведена. Результаты гистологического исследования очень хорошие. Сейчас Влад восстанавливается после операции, а потом его ждут обратно в ФНКЦ.

28.06.2017 Состояние стабильное, температура нормальная, показатели крови удовлетворительные. На днях Влад выписывается и едет в Германию для проведения оперативного лечения

16.06.2017 Мы закрываем сбор средств для Влада. Благодаря телезрителям Пятого канала собрано 17 642 382 рубля! Спасибо! Мы сможем помочь Владу и другим пациентам.

15.06.2017 Сегодня в рамках акции «День добрых дел» на Пятом канале про Влада вышел сюжет.

14.06.2017 У Влада саркома Юинга малого таза. Юноша уже перенес операцию в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева, но опухоль продолжает расти. Сейчас Влад нуждается в повторном вмешательстве, но у него очень непростой случай заболевания. Врачи из университетской клиники города Тюбингена (Германия) изучили историю болезни юноши и готовы провести сложнейшую операцию, благодаря которой юноша получит шанс на выздоровление. Ее стоимость составит 5 000 000 рублей. В рамках проекта «Зарубежное лечение» мы объявляем сбор средств для Влада.