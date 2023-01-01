15.09.2018 Нам сообщили, что еще 31 августа умер Руслан Тихомиров.

Эта горестная весть была, к сожалению, ожидаемой. У Руслана был очень упорный лейкоз, который постоянно рецидивировал, несмотря на пересадки. Мальчика лечили самыми современными лекарствами, борьба шла почти до самого конца, но несколько месяцев назад стало ясно, что победить болезнь не удастся.

Сил родителям, сестрам и всем близким.

Светлая память.

14.05.2018 Состояние соматически стабильное, но, к сожалению, по данным контрольного обследования у Руслана констатирован очередной рецидив лейкоза. Мальчику показана терапия препаратом «Опдиво».

01.01.2018 Состояние Руслана с улучшением. Трансплантат функционирует, признаков РТПХ нет. Руслан завершил этап терапии и контрольное обследование, выписывается для продолжения терапии по месту жительства.

06.12.2017 Трансплантат функционирует, признаков РТПХ нет, терапия продолжена. Ребенок проконсультирован отоларингологом, запланирована КТ придаточных пазух носа. В целом все планово.

16.10.2017 Трансплантация проведена. Переливания крови не нужны, температура нормальная, новых очагов инфекции не выявлено. Продолжается плановая терапия. Из жалоб — необходимость дополнительной подачи кислорода, сниженный аппетит, периодически головные боли, боли в ногах.

22.09.2017 Мы закрываем сбор средств для Руслана. Вчера за один день зрители Пятого канала перечислили на лечение мальчика 18 128 611 рублей. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь другим детям. Спасибо!

21.09.2017 Сегодня в рамках акции «День добрых дел» на Пятом канале про Руслана вышел сюжет.

20.09.2017 Руслан уже перенес две гаплотрансплантации костного мозга, но, к сожалению, у мальчика снова рецидив — у Руслана очень непростой вид лейкоза. На этот раз Руслану проведут пересадку костного мозга от неродственного донора: его нашли в Германии. Осталось только оплатить процедуру поиска донора и его активации, она обойдется в 1 610 000 рублей. В рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы открываем сбор средств для Руслана.

23.08.2017 Состояние Руслана без динамики. Терапия продолжена.

02.08.2017 По лейкозу ситуация очень сложная, несмотря на трансплантацию. Болезнь продолжает развиваться даже после повторной пересадки. Но общее состояние у Руслана стабильное, переливания крови не нужны, с инфекциями удалось справиться. Продолжает получать терапию, в том числе «Джакави».

22.06.2017 Мы закрываем сбор средств для Руслана. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

14.06.2017 Руслан лечится от лейкоза в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева. Два месяца назад ему провели повторную трансплантацию костного мозга, донором стала мама мальчика — в первый раз трансплантат не прижился. Сейчас Руслан чувствует себя неплохо, и его готовы на время отпустить домой. Но и дома мальчик для закрепления ремиссии должен получать противоопухолевый препарат «Джакави» стоимостью 234 000 рублей. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы открываем сбор средств для мальчика.