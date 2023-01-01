18.02.2018 Позади первая проверка. Все нормально.

17.11.2017 Соня заканчивает основной этап химиотерпии, с 23 ноября в течении двух недель будет проходить лучевую терапию в Центре имени Дмитрия Рогачева. В последнем выпуске журнала «Гематошка» вышла статья Сони о ее поездке в Измайловский Кремль.

13.10.2017 Заканчивает третий этап терапии консолидации, все нормально, токсических и инфекционных проблем нет. Соня ездит на выездные мероприятия, была на квесте.

07.09.2017 Соня продолжает терапию консолидации, все планово, особых инфекционных и токсических проблем нет.

18.08.2017 Соня на амбулаторной квартире, с инфекционными проблемами справилась, сейчас проходит вторый этап терапии консолидации. Получает низкие дозы химиотерапии, лечение проходит планово, значимых токсических и инфекционных проблем нет. Разрешают выезды на мероприятия. Несколько раз ездила в кинотеатр, на мультике «Стань легендой» получила автограф от Артура Смольянинова. Соне очень понравилось в Измайловском Кремле, где детям разрешили позвонить в колокола. На квартире, когда приходят волонтеры, с удовольствием играет с ними в настольные игры.

27.06.2017 Мы закрываем сбор средств для Сони. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

16.06.2017 Соня лечится от острого лимфобластного лейкоза в Российской детской клинической больнице с апреля. Сейчас девочка в ремиссии, но ее лечение нужно продолжать. Из-за того, что эффективность терапии стандартным препаратом «химии» — «Аспарагиназой» — снизилась, врачи назначили девочке новейший эффективный препарат «Кидролаза» (аналог «Аспарагиназы»). Лекарство не зарегистрировано в России, на курс для Сони необходимо 290 000 рублей. В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы открываем сбор средств для девочки.