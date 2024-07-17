08.12.2017 Нам стало известно, что 4 декабря Арина умерла.

У Арины была очень редкая и очень сложная в лечении опухоль. Тем не менее и российские, и немецкие врачи упорно боролись за жизнь девочки. Были испробованы все линии терапии, которые могли ей помочь. Но пока еще медицина может не всё.

Светлая память маленькой девочке. Сил близким.

26.10.2017 Арина выписана под наблюдение врача по месту жительства.

04.10.2017 К сожалению, опухоль прогрессирует, ситуация очень сложная. Возможно проведение третьей линии химиотерапии и рассмотрение вопроса об операции в случае, если удастся добиться сокращения опухоли.

05.09.2017 Арине проведена сложная операция на левом легком. После этого она вновь поступила в клинику Центра детской гематологии для продолжения курсов химиотерапии. Сейчас после очередного блока Арина в глубокой аплазии кроветворения, получает переливания компонентов крови.

18.07.2017 Девочка выписана без перемен. Планируется госпитализация в клинику г. Тюбинген (Германия) для проведения оперативного этапа лечения (планируемая дата госпитализации 24.07.17).

23.06.2017 Мы закрываем сбор средств для Арины. Вчера зрителями Пятого канала на лечение девочки было перечислено 22 469 681 рубль. Это намного превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

22.06.2017 Сегодня в рамках акции «День добрых дел» на Пятом канале про Арину вышел сюжет.

21.06.2017 Арина болеет с марта 2016 года, у нее плевропульмональная бластома легкого. В Центре детской гематологии девочка уже перенесла восемь курсов химиотерапии, несколько операций по удалению новообразования, но опухоль продолжает расти. Арина нуждается в очередной серьезной операции, которую готовы провести в Германии. Там изучили историю болезни девочки и уже ждут ее в клинике. Лечение Арины обойдется в 6 000 000 рублей. В рамках проекта «Зарубежное лечение» мы объявляем сбор средств для девочки.