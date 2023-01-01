10.08.2017 Девочка выписана с улучшением под наблюдение врача по месту жительства. Алисе показано прохождение реабилитационных мероприятий в центре «Русское поле».

20.07.2017 Алиса с мамой побывали в Германии. В клинике Тюбингена девочку тщательно обследовали. К счастью, неожиданно выяснилось, что ситуация лучше, чем ожидалось. Дело в том, что у Алисы было подозрение на рецидив опухоли после первой операции (проведенной еще в 2016 году), но оно не подтвердилось. Так что сейчас девочку выписывают и отправляют обратно в Центр имени Димы Рогачева.

25.06.2017 Мы закрываем сбор средств для Алисы. Телезрители НТВ собрали 5 086 262 рубля. Спасибо!

24.06.2017 Сегодня на телеканале «НТВ» про Алису вышел сюжет.

23.06.2017 У Алисы рабдомиосаркома, сейчас девочка получает химиотерапию в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева. Важнейшим этапом лечения Алисы станет операция по удалению опухоли. Из-за опасной локализации новообразования высок риск повредить жизненно важные органы, но врачи из университетской клиники г. Тюбинген (Германия) изучили историю болезни девочки и готовы провести сложнейшую операцию по удалению опухоли в сочетании с брахитерапией. На такую операцию нужно 7 000 00 рублей. Часть средств, 4 300 000 рублей, была собрана в мае на благотворительном теннисном турнире «Гольфстрим». В рамках проекта «Зарубежное лечение» мы продолжаем сбор средств для Алисы.