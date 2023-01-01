31.07.2018 Альбина выписана. Все хорошо.

12.05.2018 Костный мозг работает хорошо, но иммунитет все еще резко снижен. Планируется прохождение реабилитации в центре «Русское поле».

04.05.2018 Мы закрываем сбор средств для Альбины, спасибо!

16.04.2018 Трансплантат у Альбины функционирует, анализы крови хорошие, переливания не нужны. Но пока у девочки практически нет иммунитета, так что лежать в отделении она будет долго. У Альбины прекрасное настроение, она ходит на прогулки. Волонтеры ее прозвали маленькой разбойницей за бойкость и в то же время ласковый нрав. У нее много друзей.

Сейчас Альбина, как и еще один пациент отделения, нуждается в противогрибковом препарате «Вифенд». На лекарство нужно собрать 165 000 рублей. В рамках проекта «Противогрибковая терапия» мы объявляем сбор средств для детей.

01.03.2018 Есть проявление РТПХ в виде редких подъемов температуры. По поводу грибковых проблем с легкими получала «Микамин», который сейчас будет отменяться. Все стабильно, трансплантат функционирует.

29.01.2018 Альбину с хорошими анализами и функционирующим трансплантатом перевели из трансплантационного отделения обратно в гематологическое. Аппетит прекрасный, настроение тоже.

29.12.2017 Мы закрываем сбор средств для Альбины, вся необходимая сумма собрана, спасибо!

Трансплантация проведена.

15.12.2017 Альбине предстоит гаплотрансплантация от родственного донора (брата), перед пересадкой донорские клетки должны пройти процедуру так называемой очистки. Из трансплантата удаляются нежелательные для трансплантации клетки и/или происходит его обогащение нужными клетками. Это позволяет избежать тяжелых форм реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ). Для очистки трансплантата нужны расходные материалы (колонки для иммуномагнитной сепарации) и реагены на сумму 572 000 рублей. В рамках проекта «Очистка трансплантата» мы открываем сбор средств для Альбины.

07.12.2017 Альбина переболела ветряной оспой. Неделю пробыла в инфекционном отделении, сейчас вернулась обратно в гематологическое. Ей назначена противовирусная терапия. Мама подошла Альбине как донор. Гаплотрансплантанция планируется в декабре.

13.11.2017 Альбине все еще ищут донора, но шансы найти подходящего неродственного донора низки. Скорее всего, как и предполагалось ранее, будет обследоваться мама.

18.10.2017 Врачи решили, что нужна срочная трансплантация костного мозга, пока состояние Альбины снова не ухудшилось. Подходящий неродственный донор не найден, придется проводить трансплантацию от мамы.

26.09.2017 Врачи решили сменить терапию: теперь Альбина будет получать препарат «Револейд». Переливания крови пока еще нужны. Альбина играет с волонтерами и смотрит мультики, а вот учиться не очень хочет.

25.08.2017 Показатели крови по-прежнему низкие, нужны переливания 1-2 раза в неделю. Проводится поиск неродственного донора для трансплантации.

21.07.2017 Мы закрываем сбор средств для Альбины, вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

У Альбины сейчас нет ухудшений, с инфекционными осложнениями удалось справиться - правда, не без труда, так как у девочки аллергия на многие антибиотики. Но ответ на лечение по поводу основного заболевания пока недостаточный. Возможно, будет принято решение о трансплантации костного мозга.

12.07.2017 Альбина лечится от апластической анемии в Российской детской клинической больнице с апреля. Сейчас девочка должна регулярно получать препарат «Энплейт», который стимулирует выработку тромбоцитов. На очередной курс лекарства необходимо 472 000 рублей. В рамках проекта «Сопроводительная терапия» мы объявляем сбор средств для Альбины.