09.08.2020 У Юли все неплохо, должна была приехать на проверку, но помешала простуда.

04.04.2018 Юля прошла шестой курс "Роаккутана". Впереди еще 3 курса. По результатам последнего обследования НМИЦ ДГОИ (октябрь 2017) выявлена положительная динамика. Следующее обследование Юля будет проходить в конце апреля по месту жительства, после чего девочка с мамой планируют приехать на консультацию. Иммунитет у девочки еще пока ослаблен, но Юля уже гуляет на улице и раз в неделю посещает уроки вокала. В школу девочка пока не ходит, к ней приходит учитель на дом.

08.11.2017 Юля продолжает принимать препарат «Роаккутан». Есть кожная реакция, поэтому нужно использовать мази. Из других проблем - белково-энергетическая недостаточность.

09.10.2017 Юле проводится лучевая терапия. Самочувствие нормальное. Признаков инфекции нет.

04.09.2017 Юля получает поддерживающую терапию препаратом «Роаккутан». Из-за него сильно шелушится кожа, но в остальном Юля неплохо переносит терапию.

17.08.2017 Юля прошла MIBG-терапию и аутотрансплантацию. Затем она была переведена в отделение клинической онкологии для продолжения специфической терапии. Состояние стабильное.

21.07.2017 Мы закрываем сбор средств для Юли. Вчера в рамках акции «День добрых дел» на Пятом канале про девочку вышел сюжет. За один день телезрители перечислили на лечение Юли 16 309 838 рублей. Это намного превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

19.07.2017 Юля заболела летом 2016 года, у нее нейробластома, сейчас девочка лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева. В Центре Юле уже провели несколько блоков химиотерапии и операцию по удалению опухоли. Также ей предстоит аутотрансплантация костного мозга, однако сначала пациентке необходима MIBG-терапия. При ней в организм вводится специальное вещество, меченное радиоактивным йодом. Оно концентрируется в опухолевых очагах и облучает их изнутри. MIBG-терапия — очень эффективный вид лечения, долгое время она была доступна только за рубежом, но теперь стала проводиться и в России. Правда, сам радиофармпрепарат (то есть вещество, меченное радиоактивным изотопом) ввозится из-за границы — в России нужный изотоп пока не производится.

Чтобы провести Юле MIBG-терапию, надо купить радиофармпрепарат на сумму 942 500 рублей. В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы открываем сбор средств для девочки.