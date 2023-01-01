05.12.2019 У Тимура все стабильно, сохраняется хороший ответ на терапию «Котелликом». После очередной госпитализации мальчик опять выписан домой.

05.03.2018 Тимур снова поступил в клинику для дообследования и лечения. Состояние удовлетворительное, в экстренных назначениях не нуждается.

15.01.2018 Мы закрываем сбор средств для Тимура. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!

09.01.2018 Тимур чувствует себя неплохо, живет дома, а в больницу приезжает на лечение, которое еще пока необходимо продолжать. Сейчас на будущий курс препарата «Котеллик» необходимо собрать 406 000 рублей. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы объявляем сбор средств для Тимура.

28.07.2017 Мы закрываем сбор средств для Тимура, вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Еще в июне Тимур был выписан на лечение по месту жительства, где и принимает «Котеллик», и пока еще, несмотря на достигнутое улучшение, прерывать длительную терапию нельзя.

21.07.2017 У Тимура гистиоцитоз из клеток Лангерганса, мальчик заболел в 2015 году. С тех пор Тимур лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева. Врачам удалось подобрать для него терапию, благодаря которой состояние мальчика улучшилось. Но лечение продолжается, сейчас на очередной курс основного препарата терапии — противоопухолевое лекарство «Котеллик» — необходимо 394 000 рублей. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы открываем сбор средств для мальчика.