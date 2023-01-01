01.02.2018 Валя выписывается по семейным обстоятельствам по ее собственной просьбе и просьбе близких. Мы надеемся, что дома у нее все будет хорошо.

20.01.2018 Закончился этап лучевой терапии. Девочка получает лекарства для профилактики инфекционных осложнений. В связи со снижением уровня гемоглобина назначено переливание эритроцитов.

19.12.2017 Проведена терапия кондицинирования на фоне сопроводительной терапии. Наблюдается улучшение состояния. С 20 декабря планируется проведение лучевой терапии.

23.11.2017 Вале показана аутотрансплантация и затем лучевая терапия для закрепления ремиссии. Назначен препарат "Ломустин".

07.11.2017 У Вали более или менее восстановились показатели лейкоцитов. На завтра запланировано обследование методом позитронно-эмиссионной томографии.

10.10.2017 Валя чувствует себя неплохо. Продолжается химиотерапия. 2 октября было очередное введение «Китруды».

04.09.2017 У Вали сейчас интервал между этапами терапии, показатели крови снижены, получает переливания компонентов крови и "Граноцит".

13.08.2017 Мы закрываем сбор средств для Вали. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!

01.08.2017 Валя заболела в январе этого года. Ее госпитализировали в областную детскую больницу и сделали операцию. Биопсия помогла поставить окончательный диагноз: «крупноклеточная неходжкинская лимфома». Вале провели несколько блоков химиотерапии, но необходимого эффекта достичь не удалось. Позитронно-эмиссионная томография выявила наличие активной опухолевой ткани, и девочке было показано продолжение химиотерапии, для чего она поступила в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Сейчас ей необходим противоопухолевый препарат «Китруда» стоимостью 342 000 рублей. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы открываем сбор средств для девочки.