17.05.2019 Самочувствие хорошее, анализы в порядке. Два раза в год проходит реабилитацию. Возможно, с 1 сентября Марян пойдет в школу.

26.12.2017 Марян выписана, состояние стабильное. В январе - очередная плановая госпитализация.

04.12.2017 Два месяца после трансплантации. После введения «Актемры» прошла лихорадка. Проводится постепенная отмена проводимой антибактериальной терапии. Из проблем - тошнота и кожная РТПХ. Продолжает принимать терапию.

07.11.2017 В настоящий момент состояние девочки стабильное, активных жалоб нет. Трансплантат функционирует. Кожная форма РТПХ. Взят анализ на химеризм). Рекомендовно проведение компьютерной и позитронно-эмиссионной томографии для оценки динамики процесса.

03.10.2017 Через два дня предстоит трансплантация. На фоне высокодозной химиотерапии самочувствие, конечно, неважное: тошнота, стоматит.

04.09.2017 Марян продолжает получать терапию с «Ксалкори». После последнего блока было осложнение - нарыв на пальце. Сейчас самочувствие неплохое.

04.08.2017 Мы закрываем сбор средств для Марян. Вчера на Пятом канале в рамках акции «День добрых дел» про девочку вышел сюжет. На лечение Марян перечислили 14 912 262 рубля. Это намного превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

02.08.2017 У Марян неходжкинская лимфома, первыми симптомами болезни стали увеличенные лимфоузлы. Сейчас девочка лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева. Для продолжения лечения ей необходимо получать препарат химиотерапии «Ксалкори». На лекарство нужен 1 000 000 рублей. В рамках проекта «Лекарства» мы объявляем сбор средств для Марян.