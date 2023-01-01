25.06.2018 Состояние ребенка остается стабильным, продолжен курс реабилитационного лечения.

04.02.2018 Полгода после трансплантации. Состояние стабильное, не лихорадит. Терапия и лечебная физкультура продолжены в прежнем объеме.

16.11.2017 Петя выписывается. Трансплантат функционирует, достоверных признаков РТПХ нет, кроме небольших кожных проблем. Иммунитет пока снижен, но в целом все неплохо.

30.10.2017 Петя в стабильном состоянии, достоверных признаков РТПХ нет, но пока остается высокий риск инфекционных осложнений.

15.09.2017 Трансплантация проведена. Трансплантат функционирует. Признаков острой РТПХ нет. Из проблем есть инфекции (пневмония) и риск иммунных осложнений.

06.08.2017 Мы закрываем сбор средств для Пети. Вчера на телеканале «НТВ» про него вышел сюжет. За один день зрители канала перечислили на лечение мальчика 2 789 313 рублей. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь еще одному ребенку. Спасибо!

04.08.2017 Петя лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачёва. У него редкое генетическое заболевание — синдром Ниймеген. Главное проявление этого синдрома — первичный иммунодефицит, то есть врожденное нарушение работы иммунной системы. Также сильно повышен риск развития опухолей, прежде всего лимфом, и аутоиммунных проблем. Единственным методом лечения данного заболевания является трансплантация костного мозга. Родственных доноров у Пети нет, поэтому для поиска и активации неродственного донора сейчас необходимо собрать 1 500 000 рублей. В рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы открываем сбор средств для Пети.