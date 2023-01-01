20.09.2019 Илюша наконец-то выписан домой после длительного лечения РТПХ.

09.09.2019 У Илюши все по-прежнему, пока продолжает получать иммуносупрессивную терапию.

01.08.2019 Мальчик остается на иммуносупрессивной терапии, периодически переливается иммуноглобулинами. Кожная РТПХ остается. К сожалению, провести лето дома не получилось, Илья продолжает жить на квартире фонда.

22.05.2019 Илюша все еще находится на иммуносупрессивной терапии, от которой пока не удается уйти. Есть шанс, что скоро его отпустят домой до конца лета.

11.07.2018 У Илюши течение РТПХ с положительной динамикой — можно сказать, что в ремиссии. Периодически нуждается во введении иммуноглобулинов.

09.06.2018 У Илюши реактивация РТПХ кожи и слизистых оболочек, получает комбинированную иммуносупрессивную терапию.

13.04.2018 Илюша приезжал на очередную проверку, у него сейчас все хорошо.

05.02.2018 У Ильи все хорошо.

19.12.2017 Костный мозг функционирует, химеризм отличный. Илья выписан на поддержку. Он очень вырос с момента трансплантации и, по словам мамы, стал очень ласковым ребенком. Ждет Нового года и подарков.

01.11.2017 Илью перевели из трансплантационного отделения обратно в отделение гематологии и химиотерапии № 1. Все идет планово.

12.10.2017 Трансплантат прижился, функционирует. Аппетит хороший. Из осложнений - долгое время сохраняется лихорадка, есть проявления РТПХ. Настроение хорошее, с удовольствием рисует, смотрит мультики, играет на планшете. Особенно Илюше нравится рисовать витражными красками.

07.09.2017 Мальчик в отделении ТКМ, трансплантация проведена 1 сентября.

24.08.2017 Мы закрываем сбор средств для Ильи. Вчера на канале «ТВ Центр» про мальчика вышел сюжет. За один день телезрители перечислили на лечение Ильи 2 973 539 рублей. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь еще одному ребенку. Спасибо!

22.08.2017 Илья лечится в Российской детской клинической больнице с 2015 года, у него апластическая анемия. Долгое время врачи надеялись вылечить болезнь с помощью лекарств, но потом стало ясно, что восстановить нормальное кроветворение организму поможет лишь трансплантация костного мозга. Найти совместимого для Ильи донора тоже оказалось непросто, но недавно он был найден в Италии. Теперь необходимо собрать 1 750 000 рублей на процедуру его активации. В рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы объявляем сбор средств для Ильи.