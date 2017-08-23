Лиза прошла плановые обследования в январе, феврале и марте, в следующий раз она приедет 23 апреля. Рука без рецидива, но сдвинулся немного спейсер. Доктор рекомендует максимально поберечь руку. Операция может быть проведена в любой момент, по плану — в сентябре 2018 г.