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Лиза Бекетова

Сбор завершен
ДиагнозОстеосаркома
Городг. Дудинка, Красноярский край
Возраст18 лет
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Ход лечения

26.03.2018

Лиза прошла плановые обследования в январе, феврале и марте, в следующий раз она приедет 23 апреля. Рука без рецидива, но сдвинулся немного спейсер. Доктор рекомендует максимально поберечь руку. Операция может быть проведена в любой момент, по плану — в сентябре 2018 г.

13.12.2017

Плановое обследование Лизы показало, что все хорошо и в легких, и в руке. Она уезжает домой и через месяц с небольшим приедет в РОНЦ на плановое обследование.

13.11.2017

Лиза сейчас находится дома, 7 декабря у нее плановое обследование в Онкоцентре. После диагностики будет составлен протокол лечения.

Весь ход лечения

Статьи о Лизе

23.08.2017

«Хочу вернуться домой здоровой»

Лиза Бекетова борется с остеосаркомой уже год. Сейчас девочке необходим противоопухолевый препарат «Холоксан». Лиза очень надеется, что этот блок химиотерапии станет победным и очень скоро она окажется дома.

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