Ход лечения
26.03.2018
Лиза прошла плановые обследования в январе, феврале и марте, в следующий раз она приедет 23 апреля. Рука без рецидива, но сдвинулся немного спейсер. Доктор рекомендует максимально поберечь руку. Операция может быть проведена в любой момент, по плану — в сентябре 2018 г.
13.12.2017
Плановое обследование Лизы показало, что все хорошо и в легких, и в руке. Она уезжает домой и через месяц с небольшим приедет в РОНЦ на плановое обследование.
13.11.2017
Лиза сейчас находится дома, 7 декабря у нее плановое обследование в Онкоцентре. После диагностики будет составлен протокол лечения.
Статьи о Лизе
«Хочу вернуться домой здоровой»
Лиза Бекетова борется с остеосаркомой уже год. Сейчас девочке необходим противоопухолевый препарат «Холоксан». Лиза очень надеется, что этот блок химиотерапии станет победным и очень скоро она окажется дома.