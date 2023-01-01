17.05.2019 Продолжается иммунотерапия, противогрибковая и сопутствующая терапия в Санкт-Петербурге (квартиру снимает фонд «АдВита») в амбулаторном режиме. Сохраняются проявления кожной РТПХ, но кашлять уже перестала. Лиза рада поехать сегодня домой на 1,5 месяца на перерыв в лечении. Общается с подружками и родными, но любимую собаку гладит только в перчатках.

12.04.2018 Девочка с 6 апреля находится дома. В мае она должна снова поехать в Питер на контроль и дальнейшее лечение. Дома Элизабет чувствует себя хорошо - она очень соскучилась по родным. Общается с папой, с младшими родственниками, играет.

15.03.2018 Девочка по-прежнему находится в стационаре, у неё все стабильно, есть явный прогресс - нормализовалось состояние пищевода, она может нормально есть. Остается кожная РТПХ.

12.02.2018 Были довольно серьезные проблемы, связанные с РТПХ. Но сейчас все постепенно нормализуется - Элизабет прибавляет в весе, поправляется, уже выходит на прогулки, анализы хорошие. Она продолжает принимать препараты, уменьшающие РТПХ, и специализированное питание.

10.01.2018 Элизабет почти месяц провела в реанимации из-за РТПХ. Сейчас она уже в обычном больничном отделении, но пока остаются проблемы с питанием - надо ждать, пока нормализуется иммунитет и пищеварение.

24.11.2017 Элизабет с апреля находится в НИИ онкологии имени Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург). Там 8 сентября ей была проведена гаплотрансплантация. Сперва все шло неплохо, но через два месяца у девочки развилась сильная РТПХ, ее поместили в бокс. Сейчас есть небольшие улучшения, состояние стабилизировалось, но РТПХ продолжается. Девочка при этом играет, рисует, даже ходит на лечебную физкультуру. Врачи планируют использовать препарат «Джакави» и рассчитывают, что он позволит справиться с проблемами довольно быстро.

25.08.2017 Мы закрываем сбор средств для Элизабет. Вчера зрителями Пятого канала на лечение девочки было перечислено 15 294 324 рубля. Это намного превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь другим детям. Спасибо!

24.08.2017 Сегодня в рамках акции День добрых дел на Пятом канале про Элизабет вышел сюжет.

23.08.2017 Элизабет заболела острым лимфобластным лейкозом в январе этого года. Девочка уже перенесла несколько блоков химиотерапии, но для полного выздоровления ей необходима трансплантация костного мозга. Сейчас Элизабет находится в петербургском НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова. Для проведения подготовительной процедуры кондиционирования девочка срочно нуждается в дорогостоящем противоопухолевом препарате «Тепадина». От врачей клиники поступила просьба приобрести необходимое количество лекарства общей стоимостью 964 000 рублей. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы открываем сбор средств для Элизабет.