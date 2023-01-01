20.02.2018 Несколько дней назад умер Сережа Гусельников.

В январе ему на фоне инфекции стало резко хуже: возникла и стала нарастать полиорганная недостаточность. Сережу перевели в реанимацию, подключили искусственную вентиляцию легких, использовали самую интенсивную терапию, но ничто не помогало...

Светлая память мальчику.

17.01.2018 У Сережи непростая ситуация: у него воспалительный процесс, дыхательная и почечная недостаточность. За время наблюдения без существенной динамики. Продолжается плановая терапия.

20.12.2017 У Сережи инфекционно-воспалительные осложнения. Усилена антибактериальная терапия, проведено введение иммуноглобулина, факторов роста лейкоцитов.

20.11.2017 25 октября проведена аутологичная трансплантация. Сегодня Сережа выписывается в стабильном состоянии с улучшением. Ему рекомендовано проведение лучевой терапии и контрольное обследование через полтора месяца после нее, а также сопроводительная терапия.

20.10.2017 По результатам ПЭТ, у Сережи сейчас нет активной опухоли, сохраняется ремиссия. Через пять дней планируется аутотрансплантация.

20.09.2017 Сережа приехал для продолжения специфической терапии по противорецидивному протоколу. Он получает «Адцетрис» (брентуксимаб ведотин) и «Рибомустин» (бендамустин) на фоне сопроводительной терапии.

28.08.2017 Мы закрываем сбор средств для Сережи. Вчера на телеканале НТВ про него вышел сюжет, и за один день телезрители перечислили на лечение мальчика 3 845 761 рубль. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

26.08.2017 Сережа болен с декабря 2015 года, у него болезнь Ходжкина. Полтора uода мальчик лечился в больнице по месту жительства, но лечение не помогало, поэтому в этом июне его перевезли в Центр детской гематологии им. Димы Рогачева. Здесь врачи назначили Сереже новейший препарат «Адцетрис»,созданный специально для рефрактерных лимфом, устойчивых к другой терапии. На ближайшие два курса терапии препаратом нужно собрать 1 160 000 рублей. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы объявляем сбор средств для Сережи.