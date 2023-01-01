11.04.2019 Лечение завершено, начинается период наблюдения.

18.02.2019 Продолжается поддерживающая терапия. Все нормально.

19.10.2018 Начата очередная плановая реиндукция в ракмках поддерживающей терапии, переносит удовлетворительно, все хорошо.

16.08.2018 Катя в ремиссии, продолжает терапию, переносит ее нормально, все стабильно.

08.02.2018 Начата плановая терапия реиндукции.

18.12.2017 У Кати очередной курс консолидации на этапе поддерживающей терапии. Самочувствие хорошее, если не считать небольшого конъюнктивита.

09.11.2017 Катя находится на этапе поддерживающей терапии, переносит ее удовлетворительно, чувствует себя хорошо.

06.10.2017 У Кати положительная динамика в лечении. Продолжен курс реиндукции, начата поддерживающая терапия. В целом все по плану.

01.09.2017 Мы закрываем сбор средств для Кати, благодаря сюжету на Пятом канале было собрано 16 165 947 рублей! Спасибо! Это значит, что мы сможем помочь и другим детям, нуждающимся в лечении.

31.08.2017 Сегодня в рамках акции «День добрых дел» на Пятом канале про Катю вышел сюжет.

30.08.2017 У Кати острый лимфобластный лейкоз, девочка лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева. Лечение шло хорошо, но во время последнего курса «химии» у Кати появилась сильная аллергия на основные препараты терапии — «Онкаспар» и «Аспарагиназу». Но лечение нужно продолжить, для этого Кате необходим зарубежный препарат «Эрвиназа», который, как правило, пациентами переносится лучше. Лекарство не зарегистрировано в России, для его оплаты необходимо 1 200 000 рублей. В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы объявляем сбор средств для Кати.