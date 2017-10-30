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Мгер Арустамян

Сбор завершен
ДиагнозТяжелая комбинированная иммунная недостаточность
Городг. Москва
Возраст6 лет
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Ход лечения

22.12.2017

Мгер выписан из отделения в стабильном состоянии под наблюдение по месту жительства. Все хорошо.

27.11.2017

После трансплантации развился кишечный синдром, в связи с чем продолжена комплексная противомикробная терапия. Кроме того, в связи с некоторыми другими проблемами планируется применение препарата «Иларис».

30.10.2017

Осложнения пока продолжаются. Необходимо продолжение противоинфекционной и другой сопроводительной терапии. Принято решение о добавлении к терапии иммунопрепарата «Кинерет».

Весь ход лечения

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