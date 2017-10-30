|Диагноз
|Тяжелая комбинированная иммунная недостаточность
|Город
|г. Москва
|Возраст
|6 лет
Ход лечения
22.12.2017
Мгер выписан из отделения в стабильном состоянии под наблюдение по месту жительства. Все хорошо.
27.11.2017
После трансплантации развился кишечный синдром, в связи с чем продолжена комплексная противомикробная терапия. Кроме того, в связи с некоторыми другими проблемами планируется применение препарата «Иларис».
30.10.2017
Осложнения пока продолжаются. Необходимо продолжение противоинфекционной и другой сопроводительной терапии. Принято решение о добавлении к терапии иммунопрепарата «Кинерет».