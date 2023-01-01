14.12.2017 Таню выписывают под наблюдение врачей по месту жительства. Ей предстоит реабилитации в центре «Русское поле».

05.12.2017 Сегодня +75 сутки от трансплантации. Костный мозг функционирует лучше. Анализ на вирусы отрицательный.

17.10.2017 Трансплантация проведена, донорский костный мозг уже функционирует. Таня не лихорадит, новых очагов инфекции нет. Продолжается плановая терапия.

29.09.2017 Мы закрываем сбор средств для Тани. Вчера за один день зрители Пятого канала перечислили на лечение девочки 16 176 441 рубль. Это намного превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

28.09.2017 Сегодня в рамках акции «День добрых дел» на Пятом канале про Таню вышел сюжет.

27.09.2017 Таня лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева от рецидива острого лимфобластного лейкоза. В первый раз девочка болела три года назад. Тане уже провели несколько курсов химиотерапии, но для того, чтобы болезнь не вернулась, необходима трансплантация костного мозга. Неродственного донора для Тани нашли, теперь осталось оплатить процедуру его активации, она обойдется в 1 633 000 рублей. В рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы объявляем сбор средств для девочки.