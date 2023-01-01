02.07.2020 Мы закрываем сбор средств для Карины. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Карина выписана на поддержку с частичным гематологическим ответом, ситуация сейчас стабильная.

23.06.2020 В конце апреля Карина получила второй «Атгам», ответ на терапию есть, девочка трансфузионно независима, чувствует себя неплохо. Выписывается домой, на контроль в РДКБ надо будет приехать через два месяца. Дома Карина должна продолжить лечение, ей понадобится несколько препаратов: «Револейд», «Сандиммун Неорал», «Урсофальк». Стоимость лекарств 195 000 рублей.

27.03.2020 Девочка потеряла ответ на «Атгам», сейчас в РДКБ. В планах у докторов провести второй курс «Атгама», если лекарство не поможет, Карине предстоит ТКМ.

10.10.2018 Карина дома. На домашнем обучении. Принимает препарат «Сандиммун Неорал». Самочувствие отличное, ждут отмены препарата. В октябре прилетают на плановую проверку.

20.02.2018 Мы закрываем сбор средств для Карины, вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Карина выписана, будет дома принимать лекарства.

15.02.2018 Врачи все-таки решили выписать девочку домой. Но и дома Карина во избежание осложнений должна принимать противогрибковый препарат «Вифенд». На курс препарата нужно собрать 180 000 рублей. В рамках проекта «Противогрибковая терапия» мы объявляем сбор средств для Карины.

05.02.2018 После первого курса терапии наконец-то появился частичный ответ. Переливания крови с декабря не нужны, у девочки растут тромбоциты и лейкоциты. Ждем результатов цитогенетического исследования. Скорее всего, ребенок поедет домой проходить дальнейшее лечение по месту жительства

29.12.2017 Карина получает иммуносупрессивную терапию. Подходят сроки второго курса «Атгама». Пока ни полного, ни частичного ответа на терапию нет.

07.12.2017 У Карины дела получше, нужно меньше переливаний - сейчас раз в 7-9 дней. Но пока ситуация не совсем стабильная (недавно, например, ухудшились биохимические показатели, пришлось проходить терапию по этому поводу), и о выписке говорить рано. Карина живет в пансионате РДКБ и до отделения доезжает на самокате, причем на голове у нее всегда ободок с кошачьими ушками. Она очень похожа на героиню диснеевских мультфильмов!

13.11.2017 Карина получила первый курс «Атгама», ответа пока нет.

10.10.2017 Мы закрываем сбор средств для Карины, вся необходимая сумма собрана, спасибо!

02.10.2017 Карина учится в школе и занимается музыкой — играет на пианино и поет в хоре. Вот только получилось так, что в самом начале этого учебного года она тяжело заболела и приехала лечиться в Москву, в Российскую детскую клиническую больницу. У Карины обнаружилось тяжелое и опасное гематологическое заболевание — апластическая анемия.

Девочку обследовали, подтвердили диагноз, и сейчас нужно начинать лечение. Большинству детей с тем же диагнозом, что у Карины, удается помочь с помощью лекарств: используемые препараты как бы «перезапускают» кроветворение и позволяют постепенно восстановить показатели крови. Сейчас Карине предстоит важный этап терапии: курс лечения иммунопрепаратом «Атгам». Но в больнице его, к сожалению, нет. Чтобы купить лекарство, необходимо 192 000 рублей. В рамках проекта «Лекарства» мы открываем сбор средств для Карины.