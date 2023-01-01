15.10.2020 Все неплохо. Мама хочет поблагодарить донора.

02.04.2018 Богдан поступил в стационар кратковременного лечения для проведения контрольного обследования.

01.02.2018 Состояние стабильное, гемолиза нет, химеризм хороший. Острая РТПХ с поражением кожи, улучшение на фоне терапии. Видимых очагов инфекции нет. Богдана выписывают домой до апреля 2018 г.

20.12.2017 Все неплохо. Богдан выписан.

28.11.2017 Состояние стабильное. Костный мозг функционирует, переливания крови не нужны. Признаков РТПХ и видимых очагов инфекции нет. Продолжена плановая терапия в прежнем объеме. Чтобы ускорить восстановление иммунитета, планируется проведение клеточной терапии от того же донора.

30.10.2017 Трансплантация проведена. Идет приживление: появились свои лейкоциты и тромбоциты. Признаков РТПХ нет.

08.10.2017 Мы закрываем сбор средств для Богдана, благодаря сюжету на телеканале НТВ удалось собрать 3 845 492 рубля. Спасибо! Это больше, чем нужно мальчику, а значит, помощь получат и другие дети.

07.10.2017 Богдан лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачёва в Москве, у него редкое наследственное заболевание — синдром Вискотта–Олдрича. Для Богдана единственной возможностью вылечиться является аллогенная трансплантация костного мозга. Донор был найден в Германии, стоимость его поиска и активации составляет 1 610 000 рублей. В рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы объявляем сбор средств для Богдана.