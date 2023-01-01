17.05.2019 Лиля чувствует себя хорошо, возобновила занятия гимнастикой, скоро приедет на реабилитацию.

05.02.2018 Все хорошо, только иммунитет пока еще не восстановился. Лилиана выписывается домой до апреля.

10.01.2018 Лилиана сейчас дома. Состояние хорошее. Трансплантат функционирует, но химеризм пока не полностью донорский. Признаков РТПХ нет. В конце месяца девочку ждут на проверку.

06.12.2017 Сохраняется повышенная температура, горло красноватое, проводится противоинфекционная терапия. В остальном все по плану. Продолжено наблюдение.

08.11.2017 18 октября была проведена пересадка. Функция трансплантата удовлетворительная. Признаков РТПХ нет, переливания крови не нужны, состояние удовлетворительное.

13.10.2017 Мы закрываем сбор средств для Лили, благодаря сюжету про нее на 5 канале собран 16 524 621 рубль! Спасибо! Мы сможем помочь и другим детям.

12.10.2017 В апреле у Лили начались сильные носовые кровотечения. Проведенное обследование показало, что у девочки редкое генетическое заболевание: анемия Фанкони. Из-за нарушений в работе костного мозга снижается количество тромбоцитов (что ведет к кровотечениям), эритроцитов (появляется слабость и утомляемость), лейкоцитов (организм плохо сопротивляется инфекциям). Трансплантация костного мозга — единственная возможность помочь Лиле. Для поиска и активации донора требуется огромная сумма: 1 725 000 рублей. В рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы открываем сбор средств для Лили.