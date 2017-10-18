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Маша Русских

Сбор завершен
ДиагнозОстеосаркома
Городг. Астрахань
Возраст18 лет
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Ход лечения

29.08.2018

Маша получила всего 9 курсов химиотерапии, после последнего у нее выявили грибковую пневмонию, лечилась амбулаторно по месту жительства. Плановое обследование после терапии показало отсутствие инфекции в легких. Следующее обследование назначено на 24 сентября 2018 г. Готовится к школе, настроение хорошее.

04.06.2018

Сегодня Машу госпитализировали для продолжения лечения, девятый (возможно, завершающий) курс химиотерапии начнется в ближайшие дни. Маше рекомендовано разрабатывать руку. Девочка, конечно, устала, и не всегда ей легко делать нужные упражнения.

24.05.2018

Мы закрываем сбор средств для Маши. Спасибо!

Весь ход лечения

Статьи о Маше

18.10.2017

«Не могу усидеть на месте»

У Маши Русских остеосаркома правой плечевой кости. Девочке необходим модульный эндопротез верхней части кости и плечевого сустава, который позволит свободно двигаться.

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