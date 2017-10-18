Маша получила всего 9 курсов химиотерапии, после последнего у нее выявили грибковую пневмонию, лечилась амбулаторно по месту жительства. Плановое обследование после терапии показало отсутствие инфекции в легких. Следующее обследование назначено на 24 сентября 2018 г. Готовится к школе, настроение хорошее.