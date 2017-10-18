Ход лечения
29.08.2018
Маша получила всего 9 курсов химиотерапии, после последнего у нее выявили грибковую пневмонию, лечилась амбулаторно по месту жительства. Плановое обследование после терапии показало отсутствие инфекции в легких. Следующее обследование назначено на 24 сентября 2018 г. Готовится к школе, настроение хорошее.
04.06.2018
Сегодня Машу госпитализировали для продолжения лечения, девятый (возможно, завершающий) курс химиотерапии начнется в ближайшие дни. Маше рекомендовано разрабатывать руку. Девочка, конечно, устала, и не всегда ей легко делать нужные упражнения.
24.05.2018
Мы закрываем сбор средств для Маши. Спасибо!
Статьи о Маше
«Не могу усидеть на месте»
У Маши Русских остеосаркома правой плечевой кости. Девочке необходим модульный эндопротез верхней части кости и плечевого сустава, который позволит свободно двигаться.