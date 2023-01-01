15.05.2018 В апреле Андрей прошел курс лучевой терапии. Сейчас все неплохо, но полного восстановления иммунитета после аутотрансплантации пока нет, нужна противомикробная профилактика. Мальчик выписан.

07.04.2018 Андрей прошел аутотрансплантацию, у него полная ремиссия. Сейчас мальчик госпитализирован для проведения этапа лучевой терапии.

15.01.2018 Андрей выписан для продолжения лечения по месту жительства.

09.01.2018 Мы закрываем сбор средств для Анлрея, вся необходимая сумма собрана, спасибо!

29.12.2017 У Андрея все неплохо на фоне терапии противоопухолевой терапии препаратом «Китруда». Введения надо проводить регулярно, очередное предстоит сделать в январе. Стоимость препарата для одного введения составляет 171 000 рублей. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы объявляем сбор средств для Андрея.

27.11.2017 По результатам компьютерной томографии и ПЭТ/КТ Андрею лучше, очаги опухоли сокращаются, интенсивность накопления радиофармпрепарата в них снижается. Принято решение продолжить терапию с «Китруда», проведено пятое введение препарата. Перенес удовлетворительно.

11.11.2017 Мы закрываем сбор средств для Андрея, вся необходимая сумма собрана, спасибо!

25.10.2017 У Андрея неходжкинская лимфома, он лечится в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачёва. План лечения предполагал проведение высокодозной химиотерапии с аутотрансплантацией костного мозга, но очередное обследование показало, что опухоль у Андрея снова начала расти. Теперь юноше нужно пройти курс противоопухолевой терапии препаратом «Китруда» - это новейший препарат, который помогает иммунной системе организма уничтожать опухолевые клетки. Стоимость препарата составляет 171 000 рублей. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы объявляем сбор средств для Андрея.