14.05.2019 Даня в ремиссии, все хорошо. Ему уже три года, он хорошо разговаривает, любит гулять, отличный аппетит. Собирается после реабилитации начать ходить в садик.

30.12.2017 Даня вернулся в клинику Центра детской гематологии и получил очередные курсы химиотерапии. Все неплохо. Сейчас мальчик выписан.

15.11.2017 Операция проведена. Все прошло по плану, и, к счастью, удалось частично сохранить левую почку. В настоящий момент Даниил уже находится в обычной плате и чувствует себя хорошо. Доктора и мама довольны результатом. Через пару недель семью планируют выписывать в Москву.

27.10.2017 Мы закрываем сбор средств для Дани, благодаря телезрителям «Пятого канала» собрано 24 684 295 рублей. Спасибо! Это больше, чем нужно Дане, а значит, мы сможем помочь и другим детям.

26.10.2017 Сегодня вышел сюжет о Дане на «Пятом канале».

26.10.2017 У Дани опухоль почки — нефробластома, с июня этого года он проходит химиотерапию в Центре детской гематологии имени Дмитрия Рогачёва. Следующий этап лечения — хирургический, опухоль необходимо удалить. Ведь речь идет о двусторонней нефробластоме, и важно хотя бы частично сохранить почки. Врачи в Москве не берутся за такую сложную операцию, но Даню готовы принять в университетской клинике Тюбингена в Германии. Предварительная стоимость лечения в Германии составляет около 70 000 евро, или 4 500 000 рублей. В рамках проекта «Зарубежное лечение» мы открываем сбор средств для Дани.