05.04.2018 Соня в марте уехала домой. До это девочка прошла обследование, трансплантат функционирует, химеризм хороший, признаков РТПХ и видимых очагов инфекции нет.

19.02.2018 Донорский костный мозг функционирует, признаков РТПХ нет. Из проблем - цитомегаловирусная инфекция глаз, проводится терапия. Улучшился аппетит.

10.01.2018 Два месяца после трансплантации. Состояние без ухудшений. Из проблем - цитомегаловирусная инфекция, а также плохой аппетит и потеря веса. Назначено лечебное питание.

27.11.2017 Пересадка проведена. Трансплантат функционирует, достоверных признаков острой РТПХ нет. Терапия плановая, продолжено динамическое наблюдение.

06.11.2017 Мы закрываем сбор средств для Сони, благодаря сюжету на канале НТВ собрано 3 822 356 рублей! Спасибо!

05.11.2017 Сегодня на телеканале НТВ про Соню вышел сюжет.

04.11.2017 Соня лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева от апластической анемии. Долгое время врачи пытались вылечить девочку с помощью медикаментозной терапии, Вскоре стало понятно, что на лечение лекарствами организм не отвечает, поэтому сейчас Соня нуждается в трансплантации костного мозга. Неродственного донора уже нашла в Германии, осталось только оплатить процедуру его поиска и активации. Она обойдется в 1 600 000 рублей. В рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы объявляем сбор средств для Сони.