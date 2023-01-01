24.06.2018 Более 200 дней после трансплантации. Есть инфекция верхних дыхательных путей, в остальном все нормально.

05.03.2018 Состояние стабильное, костный мозг пока функционирует недостаточно, но в целом все неплохо. Группа крови сменилась на донорскую. Лера выписана, в мае поедет на реабилитацию в «Русское поле».

09.02.2018 У девочки белково-энергетическая недостаточность, на фоне лечебного питания есть положительная динамика. Сегодня у Леры была доливка донорских лимфоцитов. Введение перенесла удовлетворительно.

09.01.2018 Трансплантат функционирует, признаков РТПХ нет. Показатели крови в пределах допустимых значений. Понемногу можно отменять антибактериальную и анальгетическую терапию.

20.12.2017 Функция трансплантата немного ослаблена на фоне противовирусной терапии. Признаков РТПХ нет. Есть также умеренный нутритивный дефицит.

27.11.2017 Пересадка проведена, трансплантат уже функционирует. Достоверных признаков острой РТПХ нет. Пока остаются осложнения раннего посттрансплантационного периода, но уже постепенно отменяется обезболивание. В дополнительных назначениях не нуждается, продолжено динамическое наблюдение.

17.11.2017 Мы закрываем сбор средств для Леры. Вчера на Пятом канале про нее вышел сюжет. За один день телезрители перечислили на лечение девочки 14 777 161 рубль. Это намного превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

15.11.2017 У Леры редкое врожденное генетическое заболевание — синдром Ниймеген (синдром хромосомной нестабильности) и обусловленный этим заболеванием первичный иммунодефицит. Впервые девочке стало плохо буквально в первые часы жизни, с тех пор она наблюдается у врачей, в том числе у специалистов Центра детской гематологии им. Димы Рогачева. На данный момент единственным методом лечения для Леры является трансплантация костного мозга от неродственного донора. Донор уже найден, и теперь необходимо оплатить процедуру его поиска и активации, она обойдется в 1 600 000 рублей. В рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы объявляем сбор средств для Леры.