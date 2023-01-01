01.05.2019 Нам сообщили, что несколько месяцев назад Насти не стало. У девочки случился рецидив болезни...

Светлая память.

06.02.2018 Настенька выписана.

25.01.2018 Состоянии стабильное. Учитывая ранние сроки после аутотрансплантации, показано продолжение противомикробной профилактики. Назначена также терапия препаратом «Роаккутан».

10.01.2018 Настя находится в отделении клинической онкологии. В связи со снижением уровня лейкоцитов проведена стимуляция препаратом Г-КСФ. В остальном терапия прежняя.

24.11.2017 Мы закрываем сбор средств для Насти. Вчера зрителями Пятого канала на лечение девочки было перечислено 24 615 918 рублей. Это намного превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

23.11.2017 Сегодня в рамках акции «День добрых дел» на Пятом канале про Настю вышел сюжет.

22.11.2017 Настя заболела в мае 2017 года, у нее нейробластома надпочечника. Девочка лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева. Нейробластома часто предполагает интенсивное комбинированное лечение: химиотерапию, операцию, облучение, высокодозную «химию» с аутотрансплантацией костного мозга. MIBG-терапия заключается в том, что за некоторое время до аутотрансплантации в организм вводится специальное вещество — метайодбензилгуанидин, сокращенно MIBG. Это вещество, меченное радиоактивным йодом, концентрируется в опухолевых очагах и как бы облучает их изнутри. Эффективность такого «облучения» гораздо выше, но долгое время MIBG-терапия была доступна только за рубежом. Сейчас этот вид лечения проводится и в России, но вот сам радиофармпрепарат ввозится из-за границы.

Чтобы провести Насте MIBG-терапию, необходимо купить радиофармпрепарат на сумму 900 000 рублей. В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства») мы открываем сбор средств для девочки.