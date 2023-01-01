25.07.2019 Лева был на проверке, в целом все стабильно.

20.02.2019 Лева выписан, все хорошо.

05.07.2018 Чтобы снизить риск инфекционных осложнений, показана терапия "Зарсио" и иммуноглобулином.

04.06.2018 Лев продолжает плановую терапию. Несколько снижены показатели лейкоцитов, в остальном все неплохо. Химеризм донорский. Начато снижение дозы преднизолона.

03.05.2018 Состояние мальчика хорошее. Функция костного мозга улучшается. Прдолжено снижение дозы гормонов. Противоинфекционная и сопроводительная терапия продолжена в прежнем объеме.

06.04.2018 Состояние стабильное, удовлетворительное, видимых очагов инфекции нет. У мальчика после трансплантации есть сосудистые проблемы (тромботическая микроангиопатия), он получает всю необходимую терапию.

21.03.2018 Состояние стабильное. Признаков острой РТПХ и инфекций нет. Функция костного мозга пока умеренно снижена, но переливания крови не нужны. Из сопутствующих проблем - почечное повреждение неясного происхождения, проводится дообследование.

20.02.2018 Состояние стабильное. Выработка эритроцитов и тромбоцитов пока недостаточная, но переливания уже не нужны. Достоверных признаков РТПХ и видимых очагов инфекции нет. Для профилактики инфекций мальчик получает иммуноглобулины.

17.01.2018 Донорский костный мозг функционирует, но есть ряд проблем: обнаружена цитомегаловирусная инфекция, есть нутритивный дефицит, иммунитет пока еще снижен. На лекарствах удается достигнуть улучшения.

17.12.2017 Трансплантация проведена, мальчик восстанавливается, понемногу можно отменять обезболивание и антибиотики. Костный мозг уже функционирует. Есть небольшая кожная РТПХ.

25.11.2017 Мы закрываем сбор средств для Льва. Вчера на телеканале НТВ про мальчика вышел сюжет. За один день телезрители перечислили на его лечение 4 171 064 рубля. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что помощь получат и другие дети. Спасибо!

24.11.2017 У Льва первичный иммунодефицит, мальчик лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева. Речь идет об одном из тяжелых вариантов иммунодефицита - хронической гранулематозной болезни. Единственный шанс на нормальную жизнь – трансплантация костного мозга, при которой кроветворная и иммунная система организма заменится на донорские. Подходящего донора уже нашла в Польше, осталось оплатить процедуру его поиска и активации. Она обойдется в 1 700 000 рублей. В рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы открываем сбор средств для Льва.