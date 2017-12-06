|Диагноз
|Ювенильный миеломоноцитарный лейкоз
|Город
|п. Троицко-Печорск, Респ. Коми
|Возраст
|7 лет
Ход лечения
22.02.2019
Сереже провели трансплантацию в марте 2018 года. Мальчик на поддержке, у него все хорошо.
13.12.2017
Мы закрываем сбор средств для Сережи, вся необходимая сумма собрана, спасибо!
Сережа дома, на поддержке, ждет результатов поиска донора.
06.12.2017
Сережа лечится в Российской детской клинической больнице от ювенильного миеломоноцитарного лейкоза. Чтобы получить шанс на выздоровление, Сережа нуждается в трансплантации костного мозга. Пока ведутся поиски неродственного донора, мальчика выписывают набраться сил домой. Но и дома Сережа должен принимать лекарства «Роаккутан» и «Вифенд» общей стоимостью 48 000 рублей. В рамках проекта «Сопроводительная терапия» мы объявляем сбор средств для мальчика.