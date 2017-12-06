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Сережа Бурмантов

Сбор завершен
ДиагнозЮвенильный миеломоноцитарный лейкоз
Городп. Троицко-Печорск, Респ. Коми
Возраст7 лет
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Ход лечения

22.02.2019

Сереже провели трансплантацию в марте 2018 года. Мальчик на поддержке, у него все хорошо.

13.12.2017

Мы закрываем сбор средств для Сережи, вся необходимая сумма собрана, спасибо!

Сережа дома, на поддержке, ждет результатов поиска донора.

06.12.2017

Сережа лечится в Российской детской клинической больнице от ювенильного миеломоноцитарного лейкоза. Чтобы получить шанс на выздоровление, Сережа нуждается в трансплантации костного мозга. Пока ведутся поиски неродственного донора, мальчика выписывают набраться сил домой. Но и дома Сережа должен принимать лекарства «Роаккутан» и «Вифенд» общей стоимостью 48 000 рублей. В рамках проекта «Сопроводительная терапия» мы объявляем сбор средств для мальчика.

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