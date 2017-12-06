Сережа лечится в Российской детской клинической больнице от ювенильного миеломоноцитарного лейкоза. Чтобы получить шанс на выздоровление, Сережа нуждается в трансплантации костного мозга. Пока ведутся поиски неродственного донора, мальчика выписывают набраться сил домой. Но и дома Сережа должен принимать лекарства «Роаккутан» и «Вифенд» общей стоимостью 48 000 рублей. В рамках проекта «Сопроводительная терапия» мы объявляем сбор средств для мальчика.