25.04.2020 Аня выписана.

18.03.2020 У Ани произошла трансформация заболевания в миелодиспластический синдром, поэтому в феврале ей все-таки провели трансплантацию. Сейчас Аня восстанавливается, в целом состояние стабильное.

02.10.2019 Аня планово поступила на обследование. Состояние стабильное.

01.04.2019 У Ани восстановились показатели крови, трансплантация не нужна.

05.02.2019 У Ани был утерян ответ на терапию, была запланирована трансплантация. Впрочем, сейчас у девочки все достаточно стабильно. Она проходит предтрансплантационное обследование.

07.05.2018 Аня выписана под наблюдение врача по месту жительства. Показатели крови восстановились, переливания не нужны. Но пока нужно продолжать терапию «Солирисом».

24.04.2018 Аня продолжает терапию «Солирисом», получает и лекарства по поводу апластической анемии. Сохраняется стойкий гематологический ответ - переливания крови не нужны, не нужна также стимуляция выработка лейкоцитов. Сегодня очередное введение «Солириса», перенесла удовлетворительно.

04.04.2018 Девочка продолжает терапию. Есть частичный гематологический ответ, в динамике нарастают показатели крови, переливания крови сейчас не нужны. Продолжает получать «Солирис».

07.03.2018 Анализы неплохие, переливания компонентов крови не нужны. Аня переведена в стационар кратковременного лечения. «Солирис» пока нужно принимать.

13.02.2018 Состояние Ани тяжелое, но с улучшением. Есть частичный гематологический ответ на терапию, показатели крови улучшаются, переливания сейчас не нужны.

22.01.2018 Аня слегка простужена, в остальном все неплохо. Проведено переливание тромбоцитов. По предварительным данным, для девочки удалось найти полностью совместимых доноров в донорских регистрах.

05.01.2018 Аня продолжает терапию. Чувствует себя неплохо, ухудшений нет, активна, температура нормальная.

15.12.2017 Мы закрываем сбор средств для Ани. Вчера в рамках акции «День добрых дел» на Пятом канале про нее вышел сюжет. За один день телезрители перечислили на лечение девочки 16 569 792 рубля. Это намного превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям, спасибо!

13.12.2017 Аня лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева, у девочки апластическая анемия. Кроме основного заболевания, у нее нашли еще одно — пароксизмальную ночную гемоглобинурию — очень редко встречающееся заболевание, при котором у больного периодически и, как правило, по ночам — отсюда и название болезни — случается гемолитический криз, то есть рвутся оболочки эритроцитов. А ведь именно эритроциты отвечают за насыщение всего организма кислородом, поэтому жить без них невозможно. Спасти Аню может только трансплантация костного мозга, которая заменит больную систему кроветворения девочки на здоровую — донорскую.

Но перед пересадкой, чтобы подействовать на ПНГ, которая может серьезно повлиять на успех трансплантации, девочке необходимо принимать препарат «Солирис» — лекарство, созданное именно для лечения данного заболевания. На лекарство необходимо собрать 2 200 000 рублей. В рамках проекта «Иммунотерапия» мы открываем сбор средств для Ани.