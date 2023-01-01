20.03.2018 Три дня назад умерла Карина Руденко.

Когда у девочки после трансплантации развился второй рецидив лейкоза, было ясно, что ситуация очень сложная и тяжелая. Но врачи не оставляли борьбу, пока оставались хоть какие-то шансы. Для девочки было сделано все возможное, но болезнь оказалась сильнее. В январе Карину отправили домой на паллиативную поддержку, и через два месяца ее не стало.

Светлая память талантливой девочке, которая любила танцы, пение, спорт и так мечтала к ним вернуться. Сил родителям.

16.01.2018 Карина выписывается для проведения сдерживающей терапии по месту жительства.

24.12.2017 Мы закрываем сбор средств для Карины, благодаря сюжету на канале НТВ собрано 4 349 756 рублей, спасибо!

23.12.2017 У Карины рецидив острого миелобластного лейкоза, девочка лечилась год назад в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева, тогда она перенесла пересадку костного мозга. Сейчас Карина снова в Центре, ей начали проводить противорецидивную химиотерапию препаратом «Милотарг», который, правда, может вызвать веноокклюзионную болезнь печени. Речь идет об опасном для жизни осложнении, при котором нарушается кровоток в кровеносных сосудах печени. Чтобы избежать его, Карина должна получать препарат «Дефителио». Он очень эффективный, но при этом очень дорогостоящий, к тому же не зарегистрированный в России. На курс лекарства нужно собрать 4 000 000 рублей. В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы открываем сбор средств для Карины.