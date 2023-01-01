28.05.2021 Мы узнали, что Егору провели трансплантацию в Израиле. У мальчика все хорошо.

10.09.2019 По информации от лечащего доктора, мальчику показано проведение повторной трансплантации в связи с предпосылками к отторжению. Насколько нам известно, родители собирают средства на проведение пересадки за рубежом.

13.07.2018 Все хорошо, из проблем только смешанный химеризм. Однако, учитывая удовлетворительную функцию костного мозга и хорошее самочувствие, принято решение продолжить наблюдение с оценкой химеризма и функции трансплантата через 1 месяц. В стабильном состоянии Егор выписывается под наблюдение специалистов по месту жительства.

15.05.2018 Четыре месяца после трансплантации. Состояние стабильное, но иммунитет пока не восстановился, нужно введение иммуноглобулина.

03.04.2018 Егор выписан, серьезных осложнений нет, все неплохо. Предстоит реабилитация в центре «Русское поле».

18.03.2018 Состояние стабильное, явных инфекционных очагов нет. Трансплантат функционирует. Егор поступает в больницу для продолжения и коррекции лечения.

21.02.2018 Егор получает всю необходимую терапию. В целом все по плану.

15.01.2018 Трансплантация проведена, все по плану. Есть обычные ранние осложнения пересадки, но, к счастью, температура не повышена, боли на фоне лекарственной терапии не беспокоят.

29.12.2017 Мы закрываем сбор средств для Егора. Благодаря пожертвованием телезрителей Пятого канала на лечение мальчика за один день было собрано 22 041 504 рубля. Это намного превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

28.12.2017 Сегодня в рамках акции «День добрых дел» на Пятом канале про Егора вышел сюжет.

27.12.2017 У Егора первичный иммунодефицит, причем одна из наиболее тяжелых форм. Единственная возможность вернуть шанс на нормальную жизнь — трансплантация костного мозга, при которой вся кроветворная система организма заменяется на донорскую. Никто из родственников в качестве донора для Егора не подошел, поэтому донора для мальчика нашли в Германии. Осталось оплатить процедуру его поиска и активации, она обойдется в 1 610 000 рублей. В рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы объявляем сбор средств для Егора.