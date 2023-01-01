22.05.2019 У Максима сейчас смешанный химеризм. Получил курс «Вайдазы» и уехал опять домой. Скоро у Максима родится братик или сестричка.

16.04.2018 Ребенка выписали для продолжения терапии амбулаторно по месту жительства. Состояние стабильное, химеризм отличный. Инфекционных проблем нет.

01.03.2018 Все неплохо, стабильно. Максим уже переведен из трансплантационного отделения обратно в отделение гематологии.

20.01.2018 Трансплантация проведена.

16.01.2018 Мы закрываем сбор средств для Максима, благодаря сюжету на канале ТВЦ на лечение мальчика было собрано 4 402 166 рублей. Спасибо!

15.01.2018 Сегодня на канале ТВЦ про Максима вышел сюжет.

14.01.2018 У Максима ювенильный миеломоноцитарный лейкоз, и единственным эффективным методом лечения при таком заболевании является трансплантация костного мозга. Максим уже находится в отделении ТКМ Российской детской клинической больницы, неродственный донор для него тоже уже найдет. Осталось только оплатить процедуру его поиска и активации, она обойдется в 1 587 000 рублей. В рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы объявляем сбор средств для Максима.