06.06.2018 120 дней после трансплантации. Ева приехала на плановое обследование.

15.05.2018 Ева в ремиссии, выписана. Сейчас все хорошо и стабильно.

07.05.2018 Состояние Евы стабильное. Функция костного мозга улучшается. Девочка получает лечебное парентеральное питание и понемногу набирает вес.

02.04.2018 Два месяца после трансплантации. Есть кишечная инфекция, назначены антибиотики. Немного снижены показатели лейкоцитов, Ева получила введение препарата «Зарсио».

01.03.2018 Прошел месяц с момента трансплантации. Приживление идет медленно, особенно это касается тромбоцитов, но переливания крови сейчас не нужны. Температура нормальнаая. Продолжена плановая терапия.

21.01.2018 Мы закрываем сбор средств для Евы. Благодаря сюжету на канале НТВ на лечение девочки было собрано 7 946 545 рублей. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

20.01.2018 На телеканале НТВ про Еву вышел сюжет.

19.01.2018 У Евы ювенильный миеломоноцитарный лейкоз, и единственным эффективным методом лечения при таком заболевании является трансплантация костного мозга. Ева лечится в Центре детской гематологии и готовится к трансплантации. Неродственный донор для девочки уже найден, осталось только оплатить процедуру его поиска и активации, она обойдется в 1 610 000 рублей. В рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы объявляем сбор средств для Евы.